LifeStyle24 собрал праздничные картинки и волшебные слова в прозе и стихах, которые обязательно подарят положительные эмоции вашим близким и друзьям. Сохраняйте себе эти поздравления с Днем Независимости Украины и поздравьте самых родных с праздником.
Как поздравить с Днем Независимости Украины 2025: картинки, проза и стихи
С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине – страны гор и степей, быстрых рек и золотых полей, зеленых лесов и глубоких морей, отважных и гордых, достойных и любящих людей. С праздником!
***
С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неисчерпаемой энергией и несокрушимым убеждением, что Украина превыше всего!
Поздравления с Днем Независимости Украины / Коллаж LifeStyle24
***
Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
***
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
Поздравления с Днем Независимости Украины / Коллаж LifeStyle24
***
С праздником Независимости! Желаю каждой украинской семье мирного неба, непоколебимой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной цветущей Украине!
***
С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать ее в работе, в отношениях и в жизни. Процветания вам, вашей семье и стране! Будьте независимой свободны во всех своих проявлениях!
Поздравления с Днем Независимости Украины / Коллаж LifeStyle24
***
Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
З вільним козацьким вітром летить!
***
Вітаю з Днем Незалежності України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свій рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй.
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у справах!