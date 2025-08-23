Это день, когда украинцы чтят суверенитет, свободу и многовековую борьбу за государственность. До начала полномасштабного вторжения России в Украину праздник традиционно сопровождался большими парадами, громкими концертами, интересными выставками и другими культурными событиями, которые демонстрировали богатство украинской истории и культуры. В современных условиях День Независимости приобрел особое значение, ведь символизирует стойкость и несокрушимость нашего народа. Самостоятельность и свободу Украины ежедневно защищают украинские военные, поэтому важно сплотиться и поздравить друг друга с таким важным праздником.

LifeStyle24 подготовил теплые поздравления и пожелания для всех украинцев в картинках и открытках. Отправьте их своим родным и близким и поднимите им настроение в День Независимости Украины.

День Независимости Украины 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с Днем Независимости Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

