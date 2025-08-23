Вже завтра, 24 серпня громадяни відзначатимуть День Незалежності України. Це важливе свято для нашої країни, адже українці століттями виборювали самостійність.

З нагоди наближення особливої дати LifeStyle24 підготував теплі привітання з Днем Незалежності України у картинках і прозі. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть рідним 24 серпня.

Привітання з Днем Незалежності України 2025: картинки й своїми словами

Вітаю з Днем Незалежності! Нехай наша рідна земля завжди залишається квітучою та вільною. Бажаю всім нам миру, злагоди та впевненості в завтрашньому дні. Хай любов до України завжди палає в наших серцях!

***

Вітаю з Днем Незалежності! Бажаю, щоб наші воїни завжди поверталися додому з перемогою, а в кожному куточку України панували спокій і злагода. Нехай світло свободи ніколи не згасає, а наша країна стає міцнішою з кожним роком.

***

З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сердечно вітаємо вас із Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу. Сердечно бажаю вам, дорогі друзі, щастя, радості й добра.

***

З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити й діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині й країні! Будьте незалежні й вільні у всіх своїх проявах!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем Незалежності! Дякую кожному за єдність, віру, силу духу, відданість та патріотизм, який монолітно тримає нашу неньку! Україна переможе!

***

Українці, з Днем Незалежності всіх нас! Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, у силу нашого духу! Нехай наша батьківщина цвіте і розвивається. Ми українці – і пишаємося цим!

Привітання з Днем Незалежності України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні наша країна святкує День Незалежності – день гідності, сили та віри у себе. Бажаю тобі відчувати цю силу всередині себе, і щоб наші спільні досягнення завжди нагадували про важливість єдності та патріотизму.