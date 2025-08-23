Уже завтра, 24 августа граждане будут отмечать День Независимости Украины. Это важный праздник для нашей страны, ведь украинцы веками боролись за самостоятельность.

По случаю приближения особой даты LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Днем Независимости Украины в картинках и прозе. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте родным 24 августа.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2025: картинки и своими словами

Поздравляю с Днем Независимости! Пусть наша родная земля всегда остается цветущей и свободной. Желаю всем нам мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть любовь к Украине всегда пылает в наших сердцах!

***

Поздравляю с Днем Независимости! Желаю, чтобы наши воины всегда возвращались домой с победой, а в каждом уголке Украины царили покой и согласие. Пусть свет свободы никогда не угасает, а наша страна становится крепче с каждым годом.

***

По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сердечно поздравляем вас с Днем Независимости Украины. Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручьев сливаются в один мощный Днепр. Давайте по случаю важнейшего праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство. Сердечно желаю вам, дорогие друзья, счастья, радости и добра.

***

С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать ее в работе, в отношениях и в жизни. Процветания вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем Независимости! Спасибо каждому за единство, веру, силу духа, преданность и патриотизм, который монолитно держит нашу маму! Украина победит!

***

Украинцы, с Днем Независимости всех нас! Верим в нашу победу, в наших воинов, в силу нашего духа! Пусть наша родина цветет и развивается. Мы украинцы – и гордимся этим!

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сегодня наша страна празднует День Независимости – день достоинства, силы и веры в себя. Желаю тебе чувствовать эту силу внутри себя, и чтобы наши общие достижения всегда напоминали о важности единства и патриотизма.