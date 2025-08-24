Щороку 24 серпня українці відзначають одне з найважливіших державних свят – День Незалежності України. Воно уособлює прагнення народу до свободи та його боротьбу за право мати власну державу.

Історія цього дня починається з подій кінця XX століття, коли після тривалих протистоянь українці нарешті здобули омріяну незалежність. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

День Незалежності України 2025: яка історія свята?

День Незалежності України щороку відзначається 24 серпня. Саме цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, яким було підтверджено право українського народу на самовизначення та створення самостійної держави. Це рішення стало відповіддю на суспільні зміни та прагнення мільйонів українців жити у вільній і незалежній країні.

Важливо пам'ятати, що шлях до незалежності був тривалим і непростим. 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України, яка стала першим кроком до відновлення самостійності. Втім, вирішальним моментом став Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. Під час нього понад 90% громадян підтвердили проголошення незалежності, що закріпило доленосне рішення парламенту.

Що цікаво, спершу День Незалежності відзначали 16 липня, адже саме тоді ухвалили Декларацію про державний суверенітет. Однак вже з 1992 року офіційною датою святкування стало 24 серпня. Відтоді цей день перетворився на головне свято, яке символізує боротьбу українців за свободу.

Чи буде вихідний на День Незалежності України у 2025 році?

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашій державі запровадили воєнний стан. Він триватиме до 5 листопада 2025 року, оскільки президент Володимир Зеленський продовжив його дію саме до цієї дати. За Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята у воєнний час не надаються.

Саме тому 25 серпня буде робочим днем. Офіційним вихідним буде лише неділя, 24 серпня. Однак роботодавці можуть зробити вихідний у понеділок або скоротити робочий день для своїх працівників, якщо захочуть.