Ежегодно 24 августа украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников – День Независимости Украины. Он олицетворяет стремление народа к свободе и его борьбу за право иметь собственное государство.

История этого дня начинается с событий конца XX века, когда после длительных противостояний украинцы наконец получили желанную независимость. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Интересно День Независимости Украины 2025: патриотические картинки-поздравления с праздником

День Независимости Украины 2025: какая история праздника?

День Независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины, которым было подтверждено право украинского народа на самоопределение и создание самостоятельного государства. Это решение стало ответом на общественные изменения и стремление миллионов украинцев жить в свободной и независимой стране.

Важно помнить, что путь к независимости был длительным и непростым. 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая стала первым шагом к восстановлению самостоятельности. Впрочем, решающим моментом стал Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года. Во время него более 90% граждан подтвердили провозглашение независимости, что закрепило судьбоносное решение парламента.

Что интересно, сначала День Независимости отмечали 16 июля, ведь именно тогда приняли Декларацию о государственном суверенитете. Однако уже с 1992 года официальной датой празднования стало 24 августа. С тех пор этот день превратился в главный праздник, который символизирует борьбу украинцев за свободу.

День Независимости Украины 2025 / Фото Freepik

Будет ли выходной на День Независимости Украины в 2025 году?

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в нашем государстве ввели военное положение. Оно продлится до 5 ноября 2025 года, поскольку президент Владимир Зеленский продлил его действие именно до этой даты. По Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники в военное время не предоставляются.

Именно поэтому 25 августа будет рабочим днем. Официальным выходным будет только воскресенье, 24 августа. Однако работодатели могут сделать выходной в понедельник или сократить рабочий день для своих работников, если захотят.