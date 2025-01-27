Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту: історія страшних подій, які неможливо забути

27 січня світ вшановує пам'ять мільйонів невинних жертв Голокосту – однієї з найстрашніших трагедій XX століття. Саме у цей день у 1945 році війська Першого українського фронту звільнили в'язнів концентраційного табору Аушвіц-Біркенау, що став символом нацистського геноциду проти єврейського народу та інших національних груп.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту було запроваджено 1 листопада 2005 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Детальніше про історію цих подій – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Не пропустіть Які дні в Україні будуть траурними у 2025 році

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту: історія жахливих подій

Голокост – геноцид єврейського народу, організований нацистським режимом упродовж 1933-1945 років. Після приходу до влади Адольфа Гітлера на території Німеччини була встановлена антисемітська політика. За 12 років існування цього жорстокого режиму нацисти вбили 6 мільйонів євреїв. Спершу цей процес розпочався у Німеччині, але згодом досяг іншої частини Європи. Там відкривалися концтабори, в яких відбувалися страшні катування невинних людей, яких з невідомих причин нацисти вважали "неповноцінними". До такої категорії осіб належали не лише євреї, а й пацієнти психічних лікарень, українські націоналісти, представники ЛГБТ-спільноти, радянські військовополонені, біженці з окупованих територій та інші.

Жертви Голокосту / Фото AрміяInform

Перший концтабір з'явився в німецькому місті Дахау у березні 1933 року. Згодом Гітлер відкрив ще декілька – "Треблінка", "Освенцим", "Вестерборк", "Бухенвальд" і "Майданек". У цих місцях активно використовували примусову працю. В'язнів змушували виконувати роботу у жахливих умовах. Люди часто не отримували їжу та медичну допомогу, тому помирали від виснаження, голоду та хвороб.

У таборах проводилися нелюдські експерименти, часто без будь-яких анестетиків чи етичних меж. Наприклад, у концтаборі "Аушвіц" під час Другої світової війни діяла лабораторія доктора Йозефа Менгеле, відомого своїми жорстокими дослідженнями на близнюках і дітях.

День пам'яті жертв Голокосту / Фото AрміяInform

Основною функцією подібних таборів було знищення людей. Протягом років відбувалися масові розстріли в'язнів у спеціальних ямах. Водночас у таборі "Аушвіц" євреїв отруювали спеціальним газом "Циклон Б". Цей метод винищення людей вважався особливо "ефективним" для масових вбивств.

Після завершення Другої світової війни було створено Міжнародний військовий трибунал. Країни-засновниці, а саме Велика Британія, Франція, Сполучені Штати Америки та СРСР, прагнули відновити справедливість та змусити німецьких чиновників відповісти за свої злочини. У жовтні 1946 року обвинувачених засудили до смертної кари.

Трагедія Бабиного Яру

Наприкінці вересня 1941 року німецькі окупанти почали масове винищення євреїв у Києві. У місті почали з'являтися особливі оголошення. У них йшлося про те, що євреям необхідно прийти разом з речами в призначене місце. Багато хто тоді сподівався на евакуацію, але 29 вересня їх привели до Бабиного Яру. Там людей роздягли, забрали в них речі й розстріляли. Лише за два дні було вбито майже 34 тисячі євреїв.

Втім, на цьому окупанти не зупинилися. Вже у жовтні відбулися нові масові розстріли, а згодом відкрився Сирецький концтабір, де забирали життя й катували в'язнів. У 1942 році окупанти почали розстрілювати політичних активістів, зокрема членів ОУН. Однак вбивства припинилися після того, як окупанти вийшли з Києва. Нацисти намагалися приховати свої злочини, спалюючи тіла жертв.

Трагедія у Бабиному Яру / Фото AрміяInform

За час окупації в Бабиному Яру загинули понад 100 тисяч людей, серед яких євреї, роми, військовополонені, українські націоналісти та пацієнти психіатричних лікарень. Лише 29 особам вдалося вижити й розповісти про цю трагедію.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну знову відкрило незагоєні рани. 1 березня 2022 року країна-агресор цинічно завдала ракетного удару по пам'ятному місцю, спричинивши нові трагедії для цієї землі. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей.

Як вшановують пам'ять жертв Голокосту в Німеччині та Ізраїлі

27 січня у Німеччині відзначають День пам'яті жертв націонал-соціалізму. Його затвердив тодішній президент країни Роман Герцог. У цей день на державних будівлях приспускають прапори, а в багатьох школах вивчають тему Голокосту на уроках.

В Ізраїлі вшановують пам'ять жертв Голокосту не 27 січня, а в Національний день пам'яті Йом га-Шоа. Цьогоріч він припадає на 23-24 квітня. У цей день у країні лунають сирени та не курсує транспорт, поки люди моляться, згадуючи загиблих.

За єврейською традицією також відбуваються пам'ятні церемонії. Під час них люди запалюють шість факелів, що символізують кількість мільйонів вбитих євреїв.