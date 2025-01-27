Международный день памяти жертв Холокоста был введен 1 ноября 2005 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Подробнее об истории этих событий – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Международный день памяти жертв Холокоста: история ужасных событий

Холокост – геноцид еврейского народа, организованный нацистским режимом в течение 1933-1945 годов. После прихода к власти Адольфа Гитлера на территории Германии была установлена антисемитская политика. За 12 лет существования этого жестокого режима нацисты убили 6 миллионов евреев. Сначала этот процесс начался в Германии, но впоследствии достиг другой части Европы. Там открывались концлагеря, в которых происходили страшные пытки невинных людей, которых по неизвестным причинам нацисты считали "неполноценными". К такой категории лиц относились не только евреи, но и пациенты психических больниц, украинские националисты, представители ЛГБТ-сообщества, советские военнопленные, беженцы с оккупированных территорий и другие.

Жертвы Холокоста / Фото АрмияInform

Первый концлагерь появился в немецком городе Дахау в марте 1933 года. Впоследствии Гитлер открыл еще несколько – "Треблинка", "Освенцим", "Вестерборк", "Бухенвальд" и "Майданек". В этих местах активно использовали принудительный труд. Заключенных заставляли выполнять работу в ужасных условиях. Люди часто не получали пищу и медицинскую помощь, поэтому умирали от истощения, голода и болезней.

В лагерях проводились нечеловеческие эксперименты, часто без каких-либо анестетиков или этических границ. Например, в концлагере "Аушвиц" во время Второй мировой войны действовала лаборатория доктора Йозефа Менгеле, известного своими жестокими исследованиями на близнецах и детях.

День памяти жертв Холокоста / Фото АрмияInform

Основной функцией подобных лагерей было уничтожение людей. В течение лет происходили массовые расстрелы заключенных в специальных ямах. В то же время в лагере "Аушвиц" евреев отравляли специальным газом "Циклон Б". Этот метод истребления людей считался особенно "эффективным" для массовых убийств.

После завершения Второй мировой войны был создан Международный военный трибунал. Страны-основательницы, а именно Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки и СССР, стремились восстановить справедливость и заставить немецких чиновников ответить за свои преступления. В октябре 1946 года обвиняемых приговорили к смертной казни.

Трагедия Бабьего Яра

В конце сентября 1941 года немецкие оккупанты начали массовое уничтожение евреев в Киеве. В городе начали появляться особые объявления. В них говорилось о том, что евреям необходимо прийти вместе с вещами в назначенное место. Многие тогда надеялись на эвакуацию, но 29 сентября их привели в Бабий Яр. Там людей раздели, забрали у них вещи и расстреляли. Только за два дня было убито почти 34 тысячи евреев.

Впрочем, на этом оккупанты не остановились. Уже в октябре состоялись новые массовые расстрелы, а впоследствии открылся Сырецкий концлагерь, где забирали жизни и пытали заключенных. В 1942 году оккупанты начали расстреливать политических активистов, в частности членов ОУН. Однако убийства прекратились после того, как оккупанты вышли из Киева. Нацисты пытались скрыть свои преступления, сжигая тела жертв.

Трагедия в Бабьем Яру / Фото АрмияInform

За время оккупации в Бабьем Яру погибли более 100 тысяч человек, среди которых евреи, ромы, военнопленные, украинские националисты и пациенты психиатрических больниц. Лишь 29 лицам удалось выжить и рассказать об этой трагедии.

Полномасштабное вторжение России в Украину снова открыло незаживающие раны. 1 марта 2022 года страна-агрессор цинично нанесла ракетный удар по памятному месту, вызвав новые трагедии для этой земли. В результате обстрела погибли пять человек.

Как чтят память жертв Холокоста в Германии и Израиле

27 января в Германии отмечают День памяти жертв национал-социализма. Его утвердил тогдашний президент страны Роман Герцог. В этот день на государственных зданиях приспускают флаги, а во многих школах изучают тему Холокоста на уроках.

В Израиле чтят память жертв Холокоста не 27 января, а в Национальный день памяти Йом га-Шоа. В этом году он приходится на 23-24 апреля. В этот день в стране звучат сирены и не курсирует транспорт, пока люди молятся, вспоминая погибших.

По еврейской традиции также происходят памятные церемонии. Во время них люди зажигают шесть факелов, символизирующих количество миллионов убитых евреев.