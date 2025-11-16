Аукционный дом Felzmann в городе Нойс недалеко от Дюссельдорфа планировал 18 ноября провести торги под названием "Система террора. Том II". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Смотрите также Сравнил Путина с Гитлером: украинец, переживший Холокост, выступил в Бундестаге

Как аукцион в Германии вызвал волну возмущения?

На продажу должны были поступить десятки личных вещей и документов людей, преследуемых нацистским режимом.

Международный комитет Освенцима (IAC) решительно осудил аукцион и призвал его отменить. Исполнительный вице-президент IAC Кристоф Гойбнер назвал событие "циничным и позорным", подчеркнув, что история жертв Холокоста "превращается в товар для наживы". По его убеждению, такие материалы должны храниться в семьях, музеях или мемориалах, а не оказываться на торгах.

В каталоге Felzmann представлены документы и артефакты периода 1933 – 1945 годов, среди которых:

нацистские документы о принудительной стерилизации в концлагере Дахау;

материалы по предприятиям, незаконно конфискованных у евреев;

паспорта и удостоверения тех, кто сбежал от преследований в Чили или Аргентину;

"спасительные документы", включая форму освобождения узника из концлагеря Маутгаузен;

3 дневники неизвестного польского еврея, который пережил войну.

Особое возмущение вызвали поношенные желтые звезды Давида и нарукавные повязки с этой символикой, которые принадлежали жертвам и в кругах специалистов считаются неприемлемыми для продажи. Кроме того, на аукционе представлены нацистские пропагандистские материалы – буклеты, плакаты и другие предметы эпохи Третьего Рейха.

Инцидент усилил в Германии дискуссии относительно этики торговли историческими артефактами, особенно теми, что непосредственно связаны с Холокостом. Комитет Освенцима отметил, что продажа личных вещей жертв является не только неуважением, но и "коммерческой эксплуатацией страдания".

Глава мемориала Холокоста обвинил Маска в оскорблении жертв нацизма