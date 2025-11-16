Аукціонний дім Felzmann у місті Нойс неподалік Дюссельдорфа планував 18 листопада провести торги під назвою "Система терору. Том ІІ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Як аукціон у Німечині викликав хвилю обурення?

На продаж мали надійти десятки особистих речей та документів людей, переслідуваних нацистським режимом.

Міжнародний комітет Освенціма (IAC) рішуче засудив аукціон і закликав його скасувати. Виконавчий віцепрезидент IAC Крістоф Гойбнер назвав подію "цинічною та ганебною", підкресливши, що історія жертв Голокосту "перетворюється на товар для наживи". За його переконання, такі матеріали повинні зберігатися у сім’ях, музеях чи меморіалах, а не опинятися на торгах.

У каталозі Felzmann представлені документи та артефакти періоду 1933 – 1945 років, серед яких:

нацистські документи про примусову стерилізацію в концтаборі Дахау;

матеріали щодо підприємств, незаконно конфіскованих у євреїв;

паспорти та посвідчення тих, хто втік від переслідувань до Чилі чи Аргентини;

"рятівні документи", включно з формою звільнення в'язня з концтабору Маутгаузен;

3 щоденники невідомого польського єврея, який пережив війну.

Особливе обурення викликали поношені жовті зірки Давида та нарукавні пов’язки з цією символікою, які належали жертвам і у колах фахівців вважаються неприйнятними для продажу. Крім того, на аукціоні представлені нацистські пропагандистські матеріали – буклети, плакати та інші предмети епохи Третього Рейху.

Інцидент посилив у Німеччині дискусії щодо етики торгівлі історичними артефактами, особливо тими, що безпосередньо пов’язані з Голокостом. Комітет Освенціма наголосив, що продаж особистих речей жертв є не лише неповагою, а й "комерційною експлуатацією страждання".

