Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NBC News. Американський мільярдер Ілон Маск виступив 25 січня на з’їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка офіційно запустила свою передвиборчу кампанію перед виборами до Бундестагу.

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Маск піддав критиці минуле Німеччини

Під час свого виступу Маск заявив, що AfD є "головною надією Німеччини".

Мільярдер також розкритикував німецьке суспільство за надмірну увагу до трагічного минулого, сказавши, що "діти не повинні нести відповідальність за гріхи батьків. Наразі Німеччина занадто фокусується на подіях минулого".

Такі слова викликали обурення в голови ізраїльського меморіалу жертв Голокосту Яд Вашем Дані Даяна. У своїй заяві він наголосив, що пам'ять про минуле має ключове значення для майбутнього країни.

Пам'ять і визнання темного минулого країни та її народу повинні займати центральне місце у формуванні німецького суспільства. Якщо цього не буде зроблено, це буде образою для жертв нацизму і явною небезпекою для демократичного майбутнього Німеччини,

– сказів він.

До слова, "Альтернатива для Німеччини" була створена в 2013 році як євроскептична партія. Вона відома проросійською позицією, виступає проти військової допомоги Україні, євроінтеграції та імміграції. У трьох федеральних землях Німеччини – Саксонії, Тюрингії та Саксонії-Ангальт – AfD офіційно визнана спецслужбами "однозначно правоекстремістською".

