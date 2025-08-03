З Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025: найщиріші привітання у картинках і словах
- День Повітряних Сил ЗСУ відзначається першої неділі серпня.
- У День Повітряних Сил редакція підготувала щирі привітання в картинках, прозі та віршах для захисників.
У першу неділю серпня Україна вшановує своїх героїв у небі – День Повітряних Сил Збройних Сил України. Цьогоріч це свято припадає на 3 серпня.
Цей день вшановує тих, хто щодня охороняє повітряний простір держави, бореться з ракетними ударами та захищає небо й життя мільйонів українців. Що цікаво, День Повітряних Сил ЗСУ офіційно встановив Указ тодішнього Президента України Віктора Ющенка у 2007 році. До цього часу існували окремі святкові дні для військової авіації, але створення єдиного свята для Повітряних Сил було пов'язане з реформою Збройних Сил та виокремленням цього виду військ у самостійне командування.
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З 2014 року й особливо після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му, значення Повітряних Сил для безпеки країни зросло. Адже бійці щодня перехоплюють ворожі ракети, знищують дрони та підтримують наші наземні війська з повітря, пише LifeStyle24.
Наша редакція підготувала щирі привітання зі святом у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям і близьким, які роблять усе можливе заради захисту рідної України та перемоги ворога у війні.
День Повітряних Сил ЗСУ 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Ваша відвага і професіоналізм викликають повагу і захоплення. Нехай ваше небо завжди буде чистим, польоти – вдалими, а літаки – справними. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та успіхів у всіх починаннях!
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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!
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День Збройних Сил
України відзначаємо,
Своїх доблесних воїнів
Ми сьогодні вітаємо!
Ви зберігаєте наш спокій
На землі та в морі.
Нам не страшний ворог будь-який
Поки ви в дозорі.
Кубок свій поспішаємо підняти
За вітчизну нашу,
Всім військовим побажати
Щастя й удачі!
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Ми День Збройних Сил,
Сьогодні відзначаємо.
Здоров'я, мужності, кохання,
Хлопцям побажаємо.
Ви захищаєте наш спокій,
Завжди, скрізь і всюди,
В України сильне військо,
Хай знають всі це люди.
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Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Вашій сміливості та майстерності можна лише позаздрити. Бажаю вам міцного здоров'я, безхмарного неба і завжди вдалих польотів. Ви справжні герої!
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Наші дорогі пілоти, наші соколи, наші герої! Вітаю всіх військових із Днем Повітряних сил України. Щодня ми молимося за вас і чекаємо на вас вдома після перемоги. Будьте здорові, бережіть себе і нехай ваша служба буде винагороджена достойно. Слава Україні!
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Повітряні Сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми маємо
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде тільки мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай служба ваша буде вірною,
А Бог здійснить мрії заповітні!
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Дякую усім пілотам,
І військовим літакам,
Хто воює за свободу,
Стереже повітря нам.
Ви України гордість!
Хай береже Господь,
Нехай вам буде легко.
Загрозу побороть.
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