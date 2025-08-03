Цей день вшановує тих, хто щодня охороняє повітряний простір держави, бореться з ракетними ударами та захищає небо й життя мільйонів українців. Що цікаво, День Повітряних Сил ЗСУ офіційно встановив Указ тодішнього Президента України Віктора Ющенка у 2007 році. До цього часу існували окремі святкові дні для військової авіації, але створення єдиного свята для Повітряних Сил було пов'язане з реформою Збройних Сил та виокремленням цього виду військ у самостійне командування.

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З 2014 року й особливо після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му, значення Повітряних Сил для безпеки країни зросло. Адже бійці щодня перехоплюють ворожі ракети, знищують дрони та підтримують наші наземні війська з повітря, пише LifeStyle24.

Наша редакція підготувала щирі привітання зі святом у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним, друзям і близьким, які роблять усе можливе заради захисту рідної України та перемоги ворога у війні.

День Повітряних Сил ЗСУ 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Ваша відвага і професіоналізм викликають повагу і захоплення. Нехай ваше небо завжди буде чистим, польоти – вдалими, а літаки – справними. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та успіхів у всіх починаннях!

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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!

Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

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День Збройних Сил

України відзначаємо,

Своїх доблесних воїнів

Ми сьогодні вітаємо!

Ви зберігаєте наш спокій

На землі та в морі.

Нам не страшний ворог будь-який

Поки ви в дозорі.

Кубок свій поспішаємо підняти

За вітчизну нашу,

Всім військовим побажати

Щастя й удачі!

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Ми День Збройних Сил,

Сьогодні відзначаємо.

Здоров'я, мужності, кохання,

Хлопцям побажаємо.

Ви захищаєте наш спокій,

Завжди, скрізь і всюди,

В України сильне військо,

Хай знають всі це люди.

Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Вашій сміливості та майстерності можна лише позаздрити. Бажаю вам міцного здоров'я, безхмарного неба і завжди вдалих польотів. Ви справжні герої!

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Наші дорогі пілоти, наші соколи, наші герої! Вітаю всіх військових із Днем Повітряних сил України. Щодня ми молимося за вас і чекаємо на вас вдома після перемоги. Будьте здорові, бережіть себе і нехай ваша служба буде винагороджена достойно. Слава Україні!

Привітання з Днем Повітряних Сил ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

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Повітряні Сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми маємо

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде тільки мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай служба ваша буде вірною,

А Бог здійснить мрії заповітні!

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Дякую усім пілотам,

І військовим літакам,

Хто воює за свободу,

Стереже повітря нам.

Ви України гордість!

Хай береже Господь,

Нехай вам буде легко.

Загрозу побороть.

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