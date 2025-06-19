Сьогодні – День Пресвятої Євхаристії 2025: важливі традиції свята

Щороку у четвер, після Неділі всіх святих, віряни Української греко-католицької церкви відзначають День Пресвятої Євхаристії. У 2025 році він припадає на 19 червня.

У цей день заведено дотримуватися важливих традицій. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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День Пресвятої Євхаристії 2025

Пресвята Євхаристія вшановує Тіло і Кров Ісуса Христа у вигляді хліба та вина. Це одне з найважливіших таїнств у християнстві, встановлене Сином Божим під час Таємної вечері.

Прийміть, їжте – це Тіло Моє... Пийте з неї всі, це Кров Моя Нового Завіту,

– йдеться у Євангелії від Матвія (26:26-28).

У цей день віряни традиційно беруть участь у святковій Божественній Літургії, де особливо наголошується на значенні Таїнства Святого Причастя. У багатьох храмах організовують процесії з Пресвятими Дарами – хресні ходи, під час яких священник несе дароносицю з Тілом Христовим, поки християни моляться та розсипають квіти. Так, люди демонструють шанобливе ставлення до Ісуса.

До того ж на свято заведено освячувати вінки, які символізують вічне життя. Зазвичай їх виготовляють з квітів і трав, які потім несуть до храмів. Після цього заведено зберігати ці вінки в домі, біля ікон, як обереги, що здатні захистити родину.

День Пресвятої Євхаристії 2025 / Фото Синоду єпископів УГКЦ

Коли не можна йти до Святого Причастя

Віряни не можуть приймати Святі Дари, якщо скоїли тяжкий гріх, наприклад, убивство, і не покаялися. У такому випадку варто спершу піти на сповідь і визнати свою провину. Також не рекомендується йти до Причастя, якщо християни до кінця не вірять у його силу або ставляться до нього байдуже.

Важливо зазначити, що у деяких храмах жінкам під час менструації не дозволяється приймати це Святе Таїнство. Водночас у стані сильного сп'яніння або важкої тілесної недуги, коли неможливо зберегти зосередженість, також краще утриматися від Причастя. Якщо людина сумнівається, чи може вона прийняти Святі Дари, то слід звернутися за порадою до священника.