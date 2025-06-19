У цей день наші предки працювали на пасіках та продавали мед. Про заборони й прикмети на 19 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Тернопільську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті

Він був одним з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та походив із роду царя Давида. Спершу Юда не визнавав божественності Спасителя, але згодом щиро увірував у Нього і приєднався до апостолів. У Святому Письмі святий також згадується під іменами Фадей, Левій та Варсава. Відомо, що після Вознесіння Христа Юда активно проповідував Євангеліє в Юдеї, Самарії, Аравії, Месопотамії, Сирії та Вірменії. Крім цього, апостол написав соборне послання, в якому закликав християн до чистоти, віри, любові та добрих справ, попереджаючи про небезпеку. Приблизно у 80-му році чоловік загинув мученицькою смертю у Вірменії. Його розіп'яли та вбили стрілами.

Що не можна робити

  • Не слід вживати алкоголь та переїдати.
  • Не можна витрачати багато грошей, бо тоді накличете фінансові труднощі в родину.
  • Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не рекомендується давати гроші у борг.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні на небі побачите веселку, то очікуйте потепління.
  • Якщо піде дощ, то скоро буде холодно.
  • Якщо надворі тепло, то літо буде спекотним.
  • Якщо кіт спатиме цілий день, то незабаром буде злива.

Що ще відзначають

День фермера в Україні. Його щорічно відзначають 19 червня. Це професійне свято встановили у 2020 році завдяки Указу Президента України Володимира Зеленського. Головна мета цього дня – вшанувати роботу фермерів та підтримати розвиток фермерського руху в країні.