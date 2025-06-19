В этот день наши предки работали на пасеках и продавали мед. О запретах и приметах на 19 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной Церкви Украины.

Смотрите также Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого апостола Иуды, брата Господня по плоти

Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и происходил из рода царя Давида. Сначала Иуда не признавал божественности Спасителя, но впоследствии искренне уверовал в Него и присоединился к апостолам. В Священном Писании святой также упоминается под именами Фаддей, Левий и Варсава. Известно, что после Вознесения Христа Иуда активно проповедовал Евангелие в Иудее, Самарии, Аравии, Месопотамии, Сирии и Армении. Кроме этого, апостол написал соборное послание, в котором призывал христиан к чистоте, веры, любви и добрых дел, предупреждая об опасности. Примерно в 80-м году мужчина погиб мученической смертью в Армении. Его распяли и убили стрелами.

Что нельзя делать

Не следует употреблять алкоголь и переедать.

Нельзя тратить много денег, потому что тогда накличете финансовые трудности в семью.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется давать деньги в долг.

Народные приметы

Если сегодня на небе увидите радугу, то ожидайте потепления.

Если пойдет дождь, то скоро будет холодно.

Если на улице тепло, то лето будет жарким.

Если кот будет спать целый день, то вскоре будет ливень.

Что еще отмечают

День фермера в Украине. Его ежегодно отмечают 19 июня. Этот профессиональный праздник установили в 2020 году благодаря Указу Президента Украины Владимира Зеленского. Главная цель этого дня – почтить работу фермеров и поддержать развитие фермерского движения в стране.