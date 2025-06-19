В этот день принято придерживаться важных традиций. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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День Пресвятой Евхаристии 2025

Пресвятая Евхаристия чтит Тело и Кровь Иисуса Христа в виде хлеба и вина. Это одно из важнейших таинств в христианстве, установлено Сыном Божьим во время Тайной вечери.

Примите, ешьте – это Тело Мое... Пейте из нее все, это Кровь Моя Нового Завета,

– говорится в Евангелии от Матфея (26:26-28).

В этот день верующие традиционно участвуют в праздничной Божественной Литургии, где особенно подчеркивается значение Таинства Святого Причастия. Во многих храмах организуют процессии с Пресвятыми Дарами – крестные ходы, во время которых священник несет дароносицу с Телом Христовым, пока христиане молятся и рассыпают цветы. Так, люди демонстрируют уважительное отношение к Иисусу.

К тому же на праздник принято освящать венки, которые символизируют вечную жизнь. Обычно их изготавливают из цветов и трав, которые затем несут в храмы. После этого принято хранить эти венки в доме, возле икон, как обереги, способные защитить семью.

День Пресвятой Евхаристии 2025 / Фото Синода епископов УГКЦ

Когда нельзя идти к Святому Причастию

Верующие не могут принимать Святые Дары, если совершили тяжкий грех, например, убийство, и не покаялись. В таком случае стоит сначала пойти на исповедь и признать свою вину. Также не рекомендуется идти к Причастию, если христиане до конца не верят в его силу или относятся к нему равнодушно.

Важно отметить, что в некоторых храмах женщинам во время менструации не разрешается принимать это Святое Таинство. В то же время в состоянии сильного опьянения или тяжелого телесного недуга, когда невозможно сохранить сосредоточенность, также лучше воздержаться от Причастия. Если человек сомневается, может ли он принять Святые Дары, то следует обратиться за советом к священнику.