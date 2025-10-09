9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора. Це неофіційне професійне свято вшановує роботу людей, які працюють з нерухомістю та її купівлею-продажем.

Його заснували у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді рієлторів. LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем рієлтора в картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть друзям, рідним і знайомим, які допомагають шукати ідеальні офіси, будинки й квартири та швидко оформити необхідні угоди.

День рієлтора 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

У День рієлтора бажаю вам легко знаходити потрібний варіант, без особливих зусиль задовольняти умови й потреби клієнтів, працювати з чесними людьми, не зустрічати проблем ні фізичних, ні юридичних, вірити завжди в себе, отримувати бажаний результат в будь-якій справі та наповнювати своє життя щастям і достатком.

***

Вітаю з професійним святом – Днем рієлтора! Бажаю, щоб завжди були охочі, як продати, так і купити! Щоб квартири, дачі й будинки були належної якості! Високих відсотків, відмінних клієнтів і гарного настрою!

Привітання з Днем рієлтора 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом тебе, рієлтор,

Нині вітаю.

У справі купівлі та продажу

Гуру бути бажаю.

Нехай чуття тобі допоможе

У справі високо злетіти,

Я бажаю лише перемоги

І душею від щастя співати.

***

Сьогодні День рієлтора ми відзначаємо,

А тому вас усі разом вітаємо.

Адже без рієлторів не буде нам буття,

Залишимося без вас ми точно без житла!

Сьогодні шлемо вам ми вітання

Хай все буде добре у вас, без вагання!

Ви угод вигідних більше складайте,

І на роботі ніколи не сумуйте!

Привітання з Днем рієлтора 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем рієлтора! Нехай вас шанують колеги, а ви будете зажди знаходити вихід з будь-якої ситуації – це так важливо у твоїй професії. Добробуту, матеріального достатку та успішної кар'єри вам. Нехай доля завжди буде до вас прихильною. Успіхів і удачі у всьому!

***

З Днем рієлтора! Хай вам у всьому щастить, хай доля радує вас, і завжди збуваються мрії. Бажаю вам здоров'я, довгих і щасливих років життя. Будьте завжди уважними, терплячими й доброзичливими до людей. Користуйтеся великим авторитетом у клієнтів, досягайте поставленої мети, крокуйте вперед, йдучи в ногу з часом.

Привітання з Днем рієлтора 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Допоможе здати, купити, продати квартиру,

А, може, офіс або навіть цілий дім!

Рієлтор самий класний в цьому світі,

Тобі успіхів побажати хочу у всім:

Вдалих угод, прибутку значного,

Клієнтів буде хай завжди, хоч відбавляй!

Бажаю грошей, щоб на все тобі вистачало,

І перетворилося твоє життя в квітучий рай!

***

Рієлтора я вітаю,

Ну і звичайно побажаю,

Порядних клієнтів,

І не далеких конкурентів,

І угод вигідних я побажаю,

Адже не легко буває, я знаю,

Хай не скупиться клієнтура,

Так заробляти не кожен зможе,

І нехай удача вам допоможе!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.