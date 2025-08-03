У першу неділю серпня відзначають День сестер, який присвячений особливому зв'язку між рідними людьми. Цьогоріч це свято припадає на 3 серпня.

У цей день заведено дякувати сестрам за любов, підтримку й розуміння та проводити разом з близькими людьми свій вільний час. LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках і прозі. Надішліть їх своїм сестрам та підніміть їм настрій.

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День сестер 2025: як привітати у картинках і прозі?

Мила моя сестра! Я вітаю тебе і з усієї душі бажаю, щоб кожна мить твого життя була щасливою та радісною, щоб поруч завжди були люблячі та добрі люди, щоб твій шлях обминав усі перешкоди, щоб будь-яка ціль була тобою досягнута, а будь-яке бажання долею виконано.

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Сестричко моя люба, я з радістю та теплом на серці тебе вітаю! Хочу тобі побажати щастя, чистої любові, міцного здоров'я та сил, творчої наснаги та бажання жити яскраво! Нехай кожен твій день буде прекрасною, незабутньою пригодою, а навкруги завжди будуть найкращі друзі. Бувай щаслива та отримуй від життя все найкраще.

Привітання з Днем сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

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Люба сестро, бажаю тобі багатого та насиченого життя. Бажаю краси та здоров'я. Бажаю кохання та натхнення. Бажаю впевненості та сил. Бажаю цілеспрямованості та сміливості. Бажаю радості та чудового настрою. Бажаю здійснення мрій і безліч можливостей мати усе, що тобі потрібно.

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Люба моя сестро, я не можу передати свого щастя від того, що ти в мене є. Бажаю тобі бути здоровою, розквітати з кожним роком і бути завжди в центрі прекрасних подій, друзів та кохання, бути просто щасливою прекрасною жінкою, в якої завжди збуваються мрії.

Привітання з Днем сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

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Моя рідненька, бажаю тобі бути здоровою і щасливою. Хай в тебе буде міцна родина, в домі панують любов та затишок. Залишайся красунею, усміхненою та радісною. Пам'ятай, що я бережу всі наші секрети та прийду на допомогу в будь-яку мить.

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Мила сестро, хай буде успіх у всіх твоїх справах, хай збуваються мрії та стануть реальністю бажання! Щастя тобі, моя найкраща, кохання, розуміння і здоров'я на довгі літа!

Привітання з Днем сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

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Люба сестро, будь коханою та закоханою у життя, будь щаслива та завжди весела, сповнена сил та натхнення, щоб радувати своїм душевним світлом всіх навкруги. Нехай здійсняться всі заповітні твої мрії, а в серці завжди живе любов. Квітни та посміхайся, бо ти прикраса цього світу, моя неймовірна сестро!

До речі, сьогодні, 3 серпня, в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ. Наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах.