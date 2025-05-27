З Днем Сил спецоперацій ЗСУ 2025: щирі привітання у картинках і словах

Сьогодні, 27 травня, відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Це свято вшановує роботу військових, які борються за свободу та незалежність рідної країни.

Що цікаво, раніше цей день святкували 29 липня, однак нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" з метою започаткування нових військових традицій. У зв'язку з цим, дата свята змінилася на 27 травня. Саме в цей день, у 2014 році, воїни полків спецпризначення звільнили новий термінал Донецького аеропорту від окупантів і підняли над ним український прапор, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у віршах, прозі й картинках. Надішліть їх своїм друзям, рідним, знайомим та колегам, які роблять усе можливе заради перемоги України у війні з Росією.

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ 2025: картинки, вірші й проза

Щиро вітаю тебе з Днем ССО ЗСУ і бажаю тобі безмежних успіхів, достатку та великого везіння: у роботі, на службі та в житті загалом!

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Прийми мої вітання та побажання успіхів у твоїй складній і небезпечній роботі. Нехай тебе охороняє ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! Бажаю тобі міцного здоров'я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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З Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Нехай кожен день приносить нові перемоги, а вдома завжди панує мир і тепло. Ви наші герої, надія та гордість!

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Дорогі наші захисники! Вітаю вас зі святом – з Днем Сил спеціальних операцій! Ваша робота вимагає не лише фізичної підготовки, але й великого внутрішнього духу. Ви приклад відваги й самопожертви. Бажаю вам безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому до рідних і близьких.

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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Шановні воїни ССО! У цей святковий день хочу подякувати вам за вашу службу, за зусилля і героїзм. Ви справжні герої нашого часу та приклад для всіх нас. Бажаю вам здоров'я, міцного духу і нових перемог! Хай ваше життя буде сповнене радості, а служба – успішною.

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Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,

Ви надійні й вірні України сини,

Нехай мирною буде служба завжди,

Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

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Сили спеціальної операції захищають нас від зла,

У свято побажати хочемо вам радості, добра,

Щастя вам бажаємо, радості, удачі,

І всього відмінного на додачу.

Нехай ваше життя тече, як повна річка,

Щоб життя завжди відмінним було,

Здоров'я міцного бажаємо від душі,

Щоб збувалися всі заповітні мрії.

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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Відважних, доблесних захисників країни,

Сьогодні вшановуємо з радістю ми,

Бажаємо життя довгого й удачі,

І везіння простого на додачу.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Кар'єрного росту вам щиро бажаємо,

Завжди будьте у відмінній формі,

Щоб в родині завжди все було в нормі.

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Ви мужність, честь, відвага України,

Звання справжніх чоловіків гідні ви,

У вогонь і в воду підете ви завжди,

Аби мирно було в країні.

З Днем ССО вітаємо від душі,

Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,

Життя довгого вам, радості, тепла,

Щоб мирною служба завжди була.