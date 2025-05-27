Що цікаво, раніше цей день святкували 29 липня, однак нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" з метою започаткування нових військових традицій. У зв'язку з цим, дата свята змінилася на 27 травня. Саме в цей день, у 2014 році, воїни полків спецпризначення звільнили новий термінал Донецького аеропорту від окупантів і підняли над ним український прапор, розповідає LifeStyle24.
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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у віршах, прозі й картинках. Надішліть їх своїм друзям, рідним, знайомим та колегам, які роблять усе можливе заради перемоги України у війні з Росією.
Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ 2025: картинки, вірші й проза
Щиро вітаю тебе з Днем ССО ЗСУ і бажаю тобі безмежних успіхів, достатку та великого везіння: у роботі, на службі та в житті загалом!
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Прийми мої вітання та побажання успіхів у твоїй складній і небезпечній роботі. Нехай тебе охороняє ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! Бажаю тобі міцного здоров'я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24
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З Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Нехай кожен день приносить нові перемоги, а вдома завжди панує мир і тепло. Ви наші герої, надія та гордість!
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Дорогі наші захисники! Вітаю вас зі святом – з Днем Сил спеціальних операцій! Ваша робота вимагає не лише фізичної підготовки, але й великого внутрішнього духу. Ви приклад відваги й самопожертви. Бажаю вам безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому до рідних і близьких.
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24
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Шановні воїни ССО! У цей святковий день хочу подякувати вам за вашу службу, за зусилля і героїзм. Ви справжні герої нашого часу та приклад для всіх нас. Бажаю вам здоров'я, міцного духу і нових перемог! Хай ваше життя буде сповнене радості, а служба – успішною.
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Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,
Ви надійні й вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.
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Сили спеціальної операції захищають нас від зла,
У свято побажати хочемо вам радості, добра,
Щастя вам бажаємо, радості, удачі,
І всього відмінного на додачу.
Нехай ваше життя тече, як повна річка,
Щоб життя завжди відмінним було,
Здоров'я міцного бажаємо від душі,
Щоб збувалися всі заповітні мрії.
Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24
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Відважних, доблесних захисників країни,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого й удачі,
І везіння простого на додачу.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар'єрного росту вам щиро бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
Щоб в родині завжди все було в нормі.
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Ви мужність, честь, відвага України,
Звання справжніх чоловіків гідні ви,
У вогонь і в воду підете ви завжди,
Аби мирно було в країні.
З Днем ССО вітаємо від душі,
Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,
Життя довгого вам, радості, тепла,
Щоб мирною служба завжди була.