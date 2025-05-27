Що цікаво, раніше цей день святкували 29 липня, однак нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" з метою започаткування нових військових традицій. У зв'язку з цим, дата свята змінилася на 27 травня. Саме в цей день, у 2014 році, воїни полків спецпризначення звільнили новий термінал Донецького аеропорту від окупантів і підняли над ним український прапор, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у віршах, прозі й картинках. Надішліть їх своїм друзям, рідним, знайомим та колегам, які роблять усе можливе заради перемоги України у війні з Росією.

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ 2025: картинки, вірші й проза

Щиро вітаю тебе з Днем ССО ЗСУ і бажаю тобі безмежних успіхів, достатку та великого везіння: у роботі, на службі та в житті загалом!

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Прийми мої вітання та побажання успіхів у твоїй складній і небезпечній роботі. Нехай тебе охороняє ангел-охоронець, нехай буде менше бойових тривог! Бажаю тобі міцного здоров'я, справжньої чоловічої дружби, родинного тепла і щастя!

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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З Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Нехай кожен день приносить нові перемоги, а вдома завжди панує мир і тепло. Ви наші герої, надія та гордість!

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Дорогі наші захисники! Вітаю вас зі святом – з Днем Сил спеціальних операцій! Ваша робота вимагає не лише фізичної підготовки, але й великого внутрішнього духу. Ви приклад відваги й самопожертви. Бажаю вам безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому до рідних і близьких.

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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Шановні воїни ССО! У цей святковий день хочу подякувати вам за вашу службу, за зусилля і героїзм. Ви справжні герої нашого часу та приклад для всіх нас. Бажаю вам здоров'я, міцного духу і нових перемог! Хай ваше життя буде сповнене радості, а служба – успішною.

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Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,

Ви надійні й вірні України сини,

Нехай мирною буде служба завжди,

Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

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Сили спеціальної операції захищають нас від зла,

У свято побажати хочемо вам радості, добра,

Щастя вам бажаємо, радості, удачі,

І всього відмінного на додачу.

Нехай ваше життя тече, як повна річка,

Щоб життя завжди відмінним було,

Здоров'я міцного бажаємо від душі,

Щоб збувалися всі заповітні мрії.

Привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ / Колаж LifeStyle24

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Відважних, доблесних захисників країни,

Сьогодні вшановуємо з радістю ми,

Бажаємо життя довгого й удачі,

І везіння простого на додачу.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Кар'єрного росту вам щиро бажаємо,

Завжди будьте у відмінній формі,

Щоб в родині завжди все було в нормі.

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Ви мужність, честь, відвага України,

Звання справжніх чоловіків гідні ви,

У вогонь і в воду підете ви завжди,

Аби мирно було в країні.

З Днем ССО вітаємо від душі,

Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,

Життя довгого вам, радості, тепла,

Щоб мирною служба завжди була.