Про це розповідає 24 Канал з посиланням на указ президента №346/2025. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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День ССпО відзначатимуть 27 травня

Саме цього дня у 2014 році спецпризначенці брали участь в операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту та підняли над ним український прапор.

У документі №346/2025 від 26 травня наголошується, що це рішення ухвалено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів ССпО, а також започаткування нових військових традицій. Відтепер щороку 27 травня в Україні відзначатимуть День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Окремим наказом командувача ССпО генерал-майора Олександра Трепака, 29 липня визначено як день памʼяті полеглих бійців Сил спеціальних операцій.