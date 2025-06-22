День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні: події трагічного періоду історії

Щороку 22 червня в Україні відзначається День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни. Саме в цей день, у 1941 році, почалася війна на території СРСР, що забрала життя багатьох українців і стала символом великої національної трагедії.

Цю пам'ятну дату встановив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 2000 році, щоб вшанувати синів і дочок українського народу, які загинули внаслідок Другої світової війни. Детальніше про День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Яке церковне свято у неділю, 22 червня: чому сьогодні не можна планувати власне майбутнє

День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни в Україні

22 червня 1941 року стало днем, який розділив життя мільйонів українців на "до" і "після". Саме цього ранку війська нацистської Німеччини без оголошення війни перетнули кордон Радянського Союзу, розпочавши криваве вторгнення. Тоді Україна опинилася в самому епіцентрі бойових дій. Протягом усього періоду окупації, а саме з 1941 по 1944 рік, її територія стала місцем жорстоких боїв, масових репресій, депортацій і геноциду мирного населення.

За різними оцінками, у війні загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Серед загиблих були як військові, так і мирні жителі, зокрема жінки, діти та літні люди. Особливо жахливими були втрати серед цивільного населення, адже понад 5 мільйонів людей загинули внаслідок бойових дій, бомбардувань, масових страт, голоду та вивезення до концтаборів. Лише у Бабиному Яру, в Києві, за два дні у вересні 1941 року нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв, що стало однією з найстрашніших трагедій на українській землі.

День пам'яті жертв війни в Україні / Фото АрміяInform

До того ж понад 2 мільйони українців були вивезені до Німеччини на примусові роботи. Близько 700 українських міст і понад 28 тисяч сіл ворог знищив вщент, а деякі з них – розгромив разом з населенням.

Попри жахи війни, українці чинили активний спротив. Так, багато хто вступив до лав Червоної армії, Української повстанської армії або ставав учасником підпільного руху. За офіційною статистикою Українського інституту національної пам'яті, майже 7 мільйонів українців воювали у складі Радянської армії, а ще десятки тисяч – у різних формах національного опору.

День пам'яті жертв війни в Україні / Фото Freepik

Після подій Революції Гідності у 2013 – 2014 роках, які засвідчили прагнення українського народу до незалежності, європейського курсу та правової держави, Росія розпочала збройну агресію проти України. У березні 2014 року російські війська незаконно анексували Крим, порушивши міжнародне право, зокрема Будапештський меморандум, який гарантував територіальну цілісність нашої держави. Водночас на Донбасі, за підтримки Кремля, ворог розпалив збройний конфлікт і створив псевдореспубліки "ДНР" і "ЛНР". Війна на Сході України забрала життя десятків тисяч людей ще до 2022 року.

Однак на цьому Росія не зупинилася. Вже 24 лютого 2022 року росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, завдавши одночасних ударів по всій території країни. Масові вбивства цивільного населення, руйнування лікарень, шкіл, культурної спадщини – все це стало частиною геноцидної політики загарбника. Попри масштабну агресію, український народ продовжує чинити героїчний опір. Збройні Сили України, волонтери, медики, дипломати й мільйони громадян щодня докладають зусиль у цій боротьбі.

Сьогодні, у День скорботи й вшанування пам'яті жертв війни, українці згадують тих, хто загинув у Другій світовій, і водночас низько схиляють голови перед сучасними захисниками, які віддають життя за свободу рідної країни.

Додамо, раніше наша редакція розповідала про інші траурні дні для України у 2025 році.