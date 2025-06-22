У цей день наші предки прибирали в хаті. Про заборони й прикмети на 22 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
Він був одним із найвідданіших борців за православну віру в часи жорстоких переслідувань аріанами. За часів правління імператора Юліана Відступника святий, ризикуючи власним життям, таємно подорожував у військовому одязі через Сирію, Фінікію та Палестину, зміцнюючи віру народів. У 379 році Євсевій взяв участь в Антіохійському соборі, де разом з іншими ієрархами допоміг зміцнити позиції Православної Церкви. Втім, нова хвиля переслідувань під час правління імператора Валента знову змусила святого покинути кафедру і вирушити у заслання. З поверненням до влади імператора Граціана Євсевій продовжив свою діяльність у місті Самосаті. Якось єпископ зазнав смертельного поранення від аріанки. Однак чоловік пробачив їй цей вчинок, після чого загинув.
Що не можна робити
- Не можна вирушати у далекі подорожі.
- Не слід сперечатися та сваритися з рідними.
- Не варто планувати майбутнє, бо тоді бажане не втілиться в реальність.
- Не рекомендується позичати гроші в борг.
Народні прикмети
- Якщо побачите на небі веселку, то скоро піде дощ.
- Якщо надворі спекотно, то взимку буде дуже холодно.
- Якщо на вулиці туманно, то очікуйте негоди.
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.
Що ще відзначають
День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Його щорічно відзначають 22 червня. Адже саме в цей день, у 1941 році, війська нацистської Німеччини зайшли на територію Радянського Союзу, внаслідок чого загинув кожен п'ятий українець.