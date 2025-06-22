У цей день наші предки прибирали в хаті. Про заборони й прикмети на 22 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Він був одним із найвідданіших борців за православну віру в часи жорстоких переслідувань аріанами. За часів правління імператора Юліана Відступника святий, ризикуючи власним життям, таємно подорожував у військовому одязі через Сирію, Фінікію та Палестину, зміцнюючи віру народів. У 379 році Євсевій взяв участь в Антіохійському соборі, де разом з іншими ієрархами допоміг зміцнити позиції Православної Церкви. Втім, нова хвиля переслідувань під час правління імператора Валента знову змусила святого покинути кафедру і вирушити у заслання. З поверненням до влади імператора Граціана Євсевій продовжив свою діяльність у місті Самосаті. Якось єпископ зазнав смертельного поранення від аріанки. Однак чоловік пробачив їй цей вчинок, після чого загинув.

Що не можна робити

Не можна вирушати у далекі подорожі.

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Не варто планувати майбутнє, бо тоді бажане не втілиться в реальність.

Не рекомендується позичати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо побачите на небі веселку, то скоро піде дощ.

Якщо надворі спекотно, то взимку буде дуже холодно.

Якщо на вулиці туманно, то очікуйте негоди.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Його щорічно відзначають 22 червня. Адже саме в цей день, у 1941 році, війська нацистської Німеччини зайшли на територію Радянського Союзу, внаслідок чого загинув кожен п'ятий українець.