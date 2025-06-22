В этот день наши предки убирали в доме. О запретах и приметах на 22 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Он был одним из самых преданных борцов за православную веру во времена жестоких преследований арианами. Во времена правления императора Юлиана Отступника святой, рискуя собственной жизнью, тайно путешествовал в военной одежде через Сирию, Финикию и Палестину, укрепляя веру народов. В 379 году Евсевий принял участие в Антиохийском соборе, где вместе с другими иерархами помог укрепить позиции Православной Церкви. Впрочем, новая волна преследований во время правления императора Валента снова заставила святого покинуть кафедру и отправиться в ссылку. С возвращением к власти императора Грациана Евсевий продолжил свою деятельность в городе Самосате. Однажды епископ получил смертельное ранение от арианки. Однако мужчина простил ей этот поступок, после чего погиб.

Что нельзя делать

Нельзя отправляться в дальние путешествия.

Не следует спорить и ссориться с родными.

Не стоит планировать будущее, потому что тогда желаемое не воплотится в реальность.

Не рекомендуется занимать деньги в долг.

Народные приметы

Если увидите на небе радугу, то скоро пойдет дождь.

Если на улице жарко, то зимой будет очень холодно.

Если на улице туманно, то ожидайте непогоды.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Его ежегодно отмечают 22 июня. Ведь именно в этот день, в 1941 году, войска нацистской Германии зашли на территорию Советского Союза, в результате чего погиб каждый пятый украинец.