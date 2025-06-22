Эту памятную дату установил Указ тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы в 2000 году, чтобы почтить сыновей и дочерей украинского народа, погибших в результате Второй мировой войны. Подробнее о Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине – рассказывает LifeStyle24.

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День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

22 июня 1941 года стало днем, который разделил жизнь миллионов украинцев на "до" и "после". Именно в это утро войска нацистской Германии без объявления войны пересекли границу Советского Союза, начав кровавое вторжение. Тогда Украина оказалась в самом эпицентре боевых действий. На протяжении всего периода оккупации, а именно с 1941 по 1944 год, ее территория стала местом жестоких боев, массовых репрессий, депортаций и геноцида мирного населения.

По разным оценкам, в войне погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Среди погибших были как военные, так и мирные жители, в частности женщины, дети и пожилые люди. Особенно ужасными были потери среди гражданского населения, ведь более 5 миллионов человек погибли в результате боевых действий, бомбардировок, массовых казней, голода и вывоза в концлагеря. Только в Бабьем Яру, в Киеве, за два дня в сентябре 1941 года нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев, что стало одной из самых страшных трагедий на украинской земле.

День памяти жертв войны в Украине / Фото АрмияInform

К тому же более 2 миллионов украинцев были вывезены в Германию на принудительные работы. Около 700 украинских городов и более 28 тысяч сел враг уничтожил дотла, а некоторые из них – разгромил вместе с населением.

Несмотря на ужасы войны, украинцы оказывали активное сопротивление. Так, многие вступили в ряды Красной армии, Украинской повстанческой армии или становились участниками подпольного движения. По официальной статистике Украинского института национальной памяти, почти 7 миллионов украинцев воевали в составе Советской армии, а еще десятки тысяч – в различных формах национального сопротивления.

День памяти жертв войны в Украине / Фото Freepik

После событий Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах, которые показали стремление украинского народа к независимости, европейского курса и правового государства, Россия начала вооруженную агрессию против Украины. В марте 2014 года российские войска незаконно аннексировали Крым, нарушив международное право, в частности Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность нашего государства. В то же время на Донбассе, при поддержке Кремля, враг разжег вооруженный конфликт и создал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР". Война на Востоке Украины унесла жизни десятков тысяч людей еще до 2022 года.

Однако на этом Россия не остановилась. Уже 24 февраля 2022 года россияне начали полномасштабное вторжение в Украину, нанеся одновременные удары по всей территории страны. Массовые убийства гражданского населения, разрушение больниц, школ, культурного наследия – все это стало частью геноцидной политики захватчика. Несмотря на масштабную агрессию, украинский народ продолжает оказывать героическое сопротивление. Вооруженные Силы Украины, волонтеры, медики, дипломаты и миллионы граждан ежедневно прилагают усилия в этой борьбе.

Сегодня, в День скорби и памяти жертв войны, украинцы вспоминают тех, кто погиб во Второй мировой, и одновременно низко склоняют головы перед современными защитниками, которые отдают жизнь за свободу родной страны.

Добавим, ранее наша редакция рассказывала о других траурных днях для Украины в 2025 году.