106 річниця великого свята: коли відзначатимемо День Соборності України у 2025 році

Вже зовсім скоро настане важливе для України свято – День Соборності. 106 років тому в Києві проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

На офіційному рівні це свято встановили у 1999 році. Коли відбудеться День Соборності України – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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Коли буде День Соборності України у 2025 році

Це свято щорічно святкують 22 січня. Що цікаво, таку дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1919 році, відбулася важлива історична подія – проголошення Акту Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) і Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР). Цей документ став символом єдності українських земель і прагнення громадян до незалежності.

Офіційно свято запровадили у 1999 році, а відповідний Указ видав президент України Леонід Кучма. Однак 30 грудня 2011 року Віктор Янукович скасував День Соборності України, а натомість встановив День Соборності та Свободи України.

Втім, вже у 2014 році тодішній президент України Петро Порошенко повернув День Соборності України.

Живий ланцюг на День Соборності / Фото Дрогобицької районної військової адміністрації

Традиції Дня Соборності України

За традицією, 22 січня українці об'єднуються в "живий ланцюг". Вперше така акція відбулася у 1990 році. Тоді мільйони людей взялися за руки, щоб продемонструвати свою єдність, соборність та згуртованість. "Живий ланцюг" розпочався в Івано-Франківську, простягнувся з Києва до Львова, Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Цей звичай не лише нагадує про важливість об'єднання і спільної боротьби за свободу, але й втілює прагнення українців до міцної, незалежної та соборної держави.