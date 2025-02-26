День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: важлива історія подій

Сьогодні, 26 лютого, громадяни вшановують мужність тих, хто не побоявся вийти на захист рідної країни в Криму. Це день, коли важливо пам'ятати, що боротьба за півострів досі триває, і він обов'язково повернеться додому – до України.

Щороку 26 лютого українці відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Детальніше про історію цих подій – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Активна збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року. Тоді росіяни перемістили власні військові підрозділи у Криму та в районі Керченської протоки. Через чотири дні кораблі військово-морського флоту Росії прийняли на борт у Новоросійську "зелених чоловічків". Російські військовослужбовці без будь-яких розпізнавальних знаків армії Збройних Сил разом із бойовою технікою вирушили на Севастополь.

26 лютого 2014 року майже 10 тисяч кримців вийшли на мирний мітинг під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Українські активісти, кримські татари та небайдужі жителі півострова зібралися, щоб висловити свою підтримку територіальній цілісності України та не допустити перевороту. Однак проти них виступили проросійські сили, організовані за підтримки Кремля, серед яких були представники партії "Руська єдність" на чолі з Сергієм Аксьоновим.

Мітинг у Криму / Фото "Укрінформ"

У цей день розпочалися сутички, внаслідок яких загинули двоє людей, а десятки отримали поранення. Вже у ніч на 27 лютого російські спецпризначенці без розпізнавальних знаків захопили будівлі Верховної Ради Криму та Ради міністрів АРК. Російські сили провели засідання, на якому незаконно оголосили зміну керівництва півострова, що стало початком спроби його анексії.

Під контролем російських військових 16 березня 2014 року провели так званий "референдум" про статус півострова. А вже через два дні Росія оголосила про "приєднання" Криму, порушивши всі норми міжнародного права. Окупація принесла репресії проти всіх, хто залишався відданим Україні. Особливо постраждали кримські татари, які відкрито виступили проти анексії. За роки окупації сотні людей були кинуті за ґрати, десятки активістів зникли безвісти, а тисячі громадян були вимушені покинути Крим через загрозу власному життю.

Кримці виступають проти референдуму / Фото "Укрінформ"

Попри тиск та репресії, у Криму продовжує існувати рух опору. Українські та кримськотатарські активісти борються за повернення півострова, проводять акції протесту та поширюють правду про злочини окупантів.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, питання повернення Криму набуло ще більшої актуальності. Збройні Сили України завдавали ударів по російських військових об'єктах на півострові, руйнуючи міф про "недоторканність" окупованої території. Українські військові, партизани та міжнародна спільнота працюють над тим, щоб Крим було звільнено.