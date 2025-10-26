Сьогодні – День свекрухи й тещі 2025: зворушливі привітання у картинках і словах
- День свекрухи й тещі відзначають в останню неділю жовтня, і у 2025 році він припадає на 26 жовтня.
- Це свято виникло у США в 1930-х роках і поширилося по інших країнах.
В останню неділю жовтня в усьому світі відзначають День свекрухи й тещі. Цьогоріч це свято припадає на 26 жовтня.
У цей день заведено вшановувати жінок, які подарували життя вашій другій половинці. За однією з версій, це свято виникло в США, у 1930-х роках. Його вперше відзначили у Техасі, а згодом День свекрухи й тещі поширився іншими штатами та навіть країнами, пише 24 Канал з посиланням на National Day Calendar.
З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання для свекрухи й тещі, які ви можете надіслати їм у цей день.
День свекрухи й тещі 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
З Днем тещі. Бажаю сил і терпіння, здоров'я і натхнення, оптимізму і доброти, радості і щастя. Будьте найдорожчою, улюбленою мамою, яка розуміє, турботливою тещею. Нехай зять поважає, любить і цінує, нехай кожен день вас радує приємними подіями, посмішками близьких і дзвінким сміхом улюблених онуків. Будьте пустотливою, молодою, ласкавою, непосидючою, найкращою тещею в світі!
***
Щиро вітаю Вас із Днем свекрухи! Від усього серця хочу подякувати Вам за те, що Ви подарували мені найголовніше – мого чоловіка, вашого сина! Ваша мудрість, доброта і підтримка стали справжньою опорою для нашої родини. Бажаю Вам невичерпної енергії, міцного здоров'я, багато радості та затишку в домі. Нехай кожен день буде наповнений теплом, любов'ю рідних і приємними сюрпризами. Будьте щасливі, наша дорога друга мамо!
***
Дорога свекруха, вам бажаю удачі,
в житті від усіх – повної віддачі.
Бажаю тепла людського, душевних ранків,
Бажаю вам найяскравіших світанків.
І в житті побільше яскравих подій,
І, зрозуміло, приємних відкриттів,
Живіть, свекруха моя, немов ви в казці,
І онукам даруйте добру казку і ласку!
***
Мила теща, дорога,
Вітаю вас зі святом!
Я бажаю вам здоров'я
І грошей багато.
Нехай доля вам дарує
Радість і наснагу,
Хай життя буде щасливим,
Ви – гідні поваги!
***
У славну годину і в добрий час, я вітаю, свекруха, вас! Бажаю вам повного життя, довгого і яскравою. Ви цього заслуговуєте, адже ви – прекрасні! Ви наставниця, ви – друга мама, ви – вірний друг і приятель! З вами і в вогонь, і в воду, і в розвідку, мама, адже я точно знаю – ви ніколи не підведете. Вітаю вас з Днем свекрухи і бажаю щастя і радості без краю, моря найприємніших поздоровлень і головне – кращих вражень від всього!
***
Дорога, теща! У це свято, яке, звичайно, важливіше Нового року, я бажаю вам терпіння, довголіття, здоров'я і, щоб запас жартів у вашого зятя, не вичерпався ніколи!
***
З Днем свекрухи, рідна наша, вітаю!
Хай квітне у душі добро і мир.
Я вам здоров'я й щастячка бажаю,
І щоб лунав у домі щирий сміх.
Дякую за любов та розуміння,
За те, що ви для нас – надійна пристань.
Хай ваша доля буде, мов цвітіння,
Чудова, світла, радісна і чиста!
***
Сьогодні ваше свято, мамо мила,
Тепло і шану в серці вам несу.
Бажаю, щоб життя було вам миле,
І щоб несла завжди свою красу.
Ви – мудрість, ви – опора і підтримка,
Даруєте нам цінні настанови.
Хай доля буде радісна і стрімка,
Без зайвих бур, без зайвої тривоги.
Нехай здоров'я квітне і міцніє,
Зігріте сонцем, усмішками, миром.
Хай вся родина вас завжди леліє,
Мої найкращі вам вітання щирі!
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.