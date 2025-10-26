У цей день заведено вшановувати жінок, які подарували життя вашій другій половинці. За однією з версій, це свято виникло в США, у 1930-х роках. Його вперше відзначили у Техасі, а згодом День свекрухи й тещі поширився іншими штатами та навіть країнами, пише 24 Канал з посиланням на National Day Calendar.

З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання для свекрухи й тещі, які ви можете надіслати їм у цей день.

День свекрухи й тещі 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З Днем тещі. Бажаю сил і терпіння, здоров'я і натхнення, оптимізму і доброти, радості і щастя. Будьте найдорожчою, улюбленою мамою, яка розуміє, турботливою тещею. Нехай зять поважає, любить і цінує, нехай кожен день вас радує приємними подіями, посмішками близьких і дзвінким сміхом улюблених онуків. Будьте пустотливою, молодою, ласкавою, непосидючою, найкращою тещею в світі!

***

Щиро вітаю Вас із Днем свекрухи! Від усього серця хочу подякувати Вам за те, що Ви подарували мені найголовніше – мого чоловіка, вашого сина! Ваша мудрість, доброта і підтримка стали справжньою опорою для нашої родини. Бажаю Вам невичерпної енергії, міцного здоров'я, багато радості та затишку в домі. Нехай кожен день буде наповнений теплом, любов'ю рідних і приємними сюрпризами. Будьте щасливі, наша дорога друга мамо!

Привітання з Днем свекрухи й тещі 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дорога свекруха, вам бажаю удачі,

в житті від усіх – повної віддачі.

Бажаю тепла людського, душевних ранків,

Бажаю вам найяскравіших світанків.

І в житті побільше яскравих подій,

І, зрозуміло, приємних відкриттів,

Живіть, свекруха моя, немов ви в казці,

І онукам даруйте добру казку і ласку!

***

Мила теща, дорога,

Вітаю вас зі святом!

Я бажаю вам здоров'я

І грошей багато.

Нехай доля вам дарує

Радість і наснагу,

Хай життя буде щасливим,

Ви – гідні поваги!

Привітання з Днем свекрухи й тещі 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У славну годину і в добрий час, я вітаю, свекруха, вас! Бажаю вам повного життя, довгого і яскравою. Ви цього заслуговуєте, адже ви – прекрасні! Ви наставниця, ви – друга мама, ви – вірний друг і приятель! З вами і в вогонь, і в воду, і в розвідку, мама, адже я точно знаю – ви ніколи не підведете. Вітаю вас з Днем свекрухи і бажаю щастя і радості без краю, моря найприємніших поздоровлень і головне – кращих вражень від всього!

***

Дорога, теща! У це свято, яке, звичайно, важливіше Нового року, я бажаю вам терпіння, довголіття, здоров'я і, щоб запас жартів у вашого зятя, не вичерпався ніколи!

Привітання з Днем свекрухи й тещі 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем свекрухи, рідна наша, вітаю!

Хай квітне у душі добро і мир.

Я вам здоров'я й щастячка бажаю,

І щоб лунав у домі щирий сміх.

Дякую за любов та розуміння,

За те, що ви для нас – надійна пристань.

Хай ваша доля буде, мов цвітіння,

Чудова, світла, радісна і чиста!

***

Сьогодні ваше свято, мамо мила,

Тепло і шану в серці вам несу.

Бажаю, щоб життя було вам миле,

І щоб несла завжди свою красу.

Ви – мудрість, ви – опора і підтримка,

Даруєте нам цінні настанови.

Хай доля буде радісна і стрімка,

Без зайвих бур, без зайвої тривоги.

Нехай здоров'я квітне і міцніє,

Зігріте сонцем, усмішками, миром.

Хай вся родина вас завжди леліє,

Мої найкращі вам вітання щирі!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.