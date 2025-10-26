В этот день принято чествовать женщин, которые подарили жизнь вашей второй половинке. По одной из версий, этот праздник возник в США, в 1930-х годах. Его впервые отметили в Техасе, а впоследствии День свекрови и тещи распространился другими штатами и даже странами, пишет 24 Канал со ссылкой на National Day Calendar.

По этому радостному случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления для свекрови и тещи, которые вы можете отправить им в этот день.

День свекрови и тещи 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

С Днем тещи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тещей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, самой лучшей тещей в мире!

***

Искренне поздравляю Вас с Днем свекрови! От всего сердца хочу поблагодарить Вас за то, что Вы подарили мне самое главное – моего мужа, вашего сына! Ваша мудрость, доброта и поддержка стали настоящей опорой для нашей семьи. Желаю Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, много радости и уюта в доме. Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью родных и приятными сюрпризами. Будьте счастливы, наша дорогая вторая мама!

Поздравления с Днем свекрови и тещи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Дорога свекруха, вам бажаю удачі,

У житті від усіх – повної віддачі.

Бажаю тепла людського, душевних ранків,

Бажаю вам найяскравіших світанків.

І в житті побільше яскравих подій,

І, зрозуміло, приємних відкриттів,

Живіть, свекруха моя, немов ви в казці,

І онукам даруйте добру казку і ласку!

***

Мила теща, дорога,

Вітаю вас зі святом!

Я бажаю вам здоров'я

І грошей багато.

Нехай доля вам дарує

Радість і наснагу,

Хай життя буде щасливим,

Ви – гідні поваги!

***

В славный час и в доброе время, я поздравляю, свекровь, вас! Желаю вам полной жизни, долгой и яркой. Вы этого заслуживаете, ведь вы – прекрасны! Вы наставница, вы – вторая мама, вы – верный друг и приятель! С вами и в огонь, и в воду, и в разведку, мама, ведь я точно знаю – вы никогда не подведете. Поздравляю вас с Днем свекрови и желаю счастья и радости без края, моря самых приятных поздравлений и главное – лучших впечатлений от всего!

***

Дорогая, теща! В этот праздник, который, конечно, важнее Нового года, я желаю вам терпения, долголетия, здоровья и, чтобы запас шуток у вашего зятя, не иссяк никогда!

***

З Днем свекрухи, рідна наша, вітаю!

Хай квітне у душі добро і мир.

Я вам здоров'я й щастячка бажаю,

І щоб лунав у домі щирий сміх.

Дякую за любов та розуміння,

За те, що ви для нас – надійна пристань.

Хай ваша доля буде, мов цвітіння,

Чудова, світла, радісна і чиста!

***

Сьогодні ваше свято, мамо мила,

Тепло і шану в серці вам несу.

Бажаю, щоб життя було вам миле,

І щоб несла завжди свою красу.

Ви – мудрість, ви – опора і підтримка,

Даруєте нам цінні настанови.

Хай доля буде радісна і стрімка,

Без зайвих бур, без зайвої тривоги.

Нехай здоров'я квітне і міцніє,

Зігріте сонцем, усмішками, миром.

Хай вся родина вас завжди леліє,

Мої найкращі вам вітання щирі!

Для написания материала использованы источники: Побажайко и Поздравок.