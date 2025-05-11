З Днем святих Кирила і Мефодія 2025: гарні картинки-привітання

11 травня українці відзначають День святих Кирила та Мефодія. Це брати, які створили слов'янську абетку та переклали богослужбові тексти мовою народу.

Спершу Мефодій був військовим, але згодом прийняв чернецтво. Водночас його молодший брат Кирило був блискучим ученим і викладав філософію в Константинополі. У 860-х роках брати вирушили на місію до хозарів, а згодом – на запрошення князів Великої Моравії, щоб проповідувати християнство серед слов'ян. Кирило та Мефодій створили слов'янську абетку й переклали богослужбові книги слов'янською мовою. Втім, їхня діяльність викликала обурення німецького духовенства, яке вимагало богослужіння лише латиною, грецькою чи єврейською мовами, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Надішліть їх рідним і близьким та підніміть їм настрій у цей важливий день.

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що сьогодні, 11 травня, відзначають День Матері. Наша редакція підготувала красиві картинки-привітання, які ви можете надіслати своїм найріднішим людям.