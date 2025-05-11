Спершу Мефодій був військовим, але згодом прийняв чернецтво. Водночас його молодший брат Кирило був блискучим ученим і викладав філософію в Константинополі. У 860-х роках брати вирушили на місію до хозарів, а згодом – на запрошення князів Великої Моравії, щоб проповідувати християнство серед слов'ян. Кирило та Мефодій створили слов'янську абетку й переклали богослужбові книги слов'янською мовою. Втім, їхня діяльність викликала обурення німецького духовенства, яке вимагало богослужіння лише латиною, грецькою чи єврейською мовами, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Надішліть їх рідним і близьким та підніміть їм настрій у цей важливий день.

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що сьогодні, 11 травня, відзначають День Матері. Наша редакція підготувала красиві картинки-привітання, які ви можете надіслати своїм найріднішим людям.