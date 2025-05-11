Сначала Мефодий был военным, но впоследствии принял монашество. В то же время его младший брат Кирилл был блестящим ученым и преподавал философию в Константинополе. В 860-х годах братья отправились на миссию к хазарам, а впоследствии – по приглашению князей Великой Моравии, чтобы проповедовать христианство среди славян. Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык. Впрочем, их деятельность вызвала возмущение немецкого духовенства, которое требовало богослужения только на латыни, греческом или еврейском языках, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.

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По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Отправьте их родным и близким и поднимите им настроение в этот важный день.

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем святых Кирилла и Мефодия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, что сегодня, 11 мая, отмечают День Матери. Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления, которые вы можете отправить своим родным людям.