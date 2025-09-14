14 вересня в Україні відзначають День танкіста. Це професійне свято воїнів танкових військ та всіх, хто служив чи служить у танкових підрозділах.

Що цікаво, День танкіста має давню історію. Його започаткували ще в 1946 році, у Радянському Союзі, щоб вшанувати бійців, які продемонстрували мужність і героїзм під час Другої світової війни. Відтоді традиція збереглася й в незалежній Україні. Так, у 1997 році Указом тодішнього президента Леоніда Кучми встановили це професійне свято на другу неділю вересня. Однак у 2023-му очільник держави Володимир Зеленський змінив дату Дня танкіста на 14 вересня, пише LifeStyle24.

Це професійне свято нагадує українцям, що танкісти завжди були й будуть справжнім щитом на полі бою. Їхня відвага, сила та професіоналізм – запорука безпеки й незалежності нашої країни. У День танкіста варто висловити вдячність військовим та привітати їх теплими словами. Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання, які можна надіслати захисникам або поділитися з близькими.

День танкіста 2025: картинки-привітання зі святом

