С Днем танковых войск 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником
- 14 сентября в Украине отмечают День танкиста, профессиональный праздник воинов бронетанковых войск.
- В 2023 году Владимир Зеленский изменил дату празднования Дня танкиста на 14 сентября.
14 сентября в Украине отмечают День танкиста. Это профессиональный праздник воинов танковых войск и всех, кто служил или служит в танковых подразделениях.
Что интересно, День танкиста имеет давнюю историю. Его начали еще в 1946 году, в Советском Союзе, чтобы почтить бойцов, которые продемонстрировали мужество и героизм во время Второй мировой войны. С тех пор традиция сохранилась и в независимой Украине. Так, в 1997 году Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы установили этот профессиональный праздник на второе воскресенье сентября. Однако в 2023-м глава государства Владимир Зеленский изменил дату Дня танкиста на 14 сентября, пишет LifeStyle24.
Это профессиональный праздник напоминает украинцам, что танкисты всегда были и будут настоящим щитом на поле боя. Их отвага, сила и профессионализм – залог безопасности и независимости нашей страны. В День танкиста стоит выразить благодарность военным и поздравить их теплыми словами. Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления, которые можно отправить защитникам или поделиться с близкими.