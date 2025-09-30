Чому День українського козацтва відзначають 1 жовтня: історія виникнення свята
- День українського козацтва відзначається 1 жовтня, адже він пов'язаний із святом Покрови Пресвятої Богородиці, яке мало велике значення для козаків.
- Традиції святкування: фестивалі, козацькі походи, спортивні турніри та ярмарки, що підкреслюють дух козацької спадщини в Україні.
Вже протягом кількох останніх років День українського козацтва припадає на 1 жовтня. Це свято має глибоке історичне та духовне підґрунтя.
Його коріння тісно пов'язане з великим церковним святом – Покровою Пресвятої Богородиці, яку українці здавна вважали своєю заступницею. Чому День українського козацтва відзначають 1 жовтня – пише LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.
Чому День українського козацтва святкують 1 жовтня?
За легендою, Пресвята Богородиця врятувала Константинополь, накривши місто своїм покровом. Саме тому у "Літописі Руському" згадується, що князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Русь під Її опіку.
Особливого значення Покров Пресвятої Богородиці набув у козацьку добу. Тоді у центрі кожної Січі стояла Покровська церква, а козаки вірили, що Богородиця захищає їх у походах. Відомий історик Дмитро Яворницький писав: "…під покровом Богородиці запорожці не боялися ні ворожого огню, ні грізної стихії, ні морської бурі".
Що цікаво, саме на Покрову козаки збирали ради, обирали гетьмана чи кошового отамана та планували військові походи. Згодом вшанування свята поширилося в Гетьманщині, особливо за часів Івана Мазепи, коли люди активно будували церкви та писали ікони на честь Діви Марії. А вже у ХХ столітті козацькі традиції перейняли борці за незалежність України – воїни Армії УНР та Української повстанської армії.
У 1999 році тодішній президент Леонід Кучма проголосив 14 жовтня державним святом – Днем українського козацтва, як зазначено в Офіційному порталі Верховної Ради. Та після календарної реформи 2023 року, коли Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий стиль, дата змістилася на 13 днів назад.
Відтоді День українського козацтва відзначається 1 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці за новим календарем.
Традиції Дня українського козацтва
У багатьох містах України заведено організовувати різноманітні святкові фестивалі, походи козацькими шляхами, спортивні турніри та конкурси, де виконують народний танець "гопак".
Також часто проводяться ярмарки з традиційними стравами, козацькі ігри та навіть показові виступи майстрів бойових мистецтв.
Козаки здавна були символом мужності й боротьби за свободу, і сьогодні ця спадщина знаходить своє продовження у Збройних Силах України, які, як колись запорожці, захищають рідну землю від ворогів.