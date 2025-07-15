З Днем Української Державності 2025: щирі привітання у картинках і словах

15 липня відзначають День Української Державності. Це свято започаткували у 2021 році, коли президент Володимир Зеленський підписав відповідний Указ.

Що цікаво, це сталося 24 серпня, у 30-ту річницю незалежності України. Головна мета Дня Української Державності – згадати історію нашої держави від часів хрещення Київської Русі до сьогодення. Свято також підкреслює, що Україна має понад тисячолітню історію власної культури та національної ідентичності, яку росіяни намагаються заперечити. Цей день є важливим символом незламності та самобутності українського народу в боротьбі за свободу і незалежність, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди важливого для України свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх своїм близьким, друзям і знайомим та нагадайте їм про унікальність української культури.

День Української Державності 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Бажаю, щоб День Української Державності об'єднав українців по всьому світі. Щоб ідентичність українців сприяла процвітанню Батьківщини. Щоб ми щасливо жили у своїй країні, розвивалися на своїй землі. З Днем Української Державності!

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З Днем, який нагадує нам, що ми вільні, єдині та незалежні. Бажаю відчувати приналежність до української родини, де б ви не були. Бути собою у Львові, Києві, Херсоні. Бути українцем в Іспанії, Італії чи Америці. Говорити українською всюди, де її розуміють. Прославляти Україну там, де про неї мало знають. Вітаю з Днем Української Державності!

Привітання з Днем Української Державності 2025 / Колаж LifeStyle24

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Разом – ми сила,

Разом – до перемоги.

Вільна одна єдина

Наша мати – Україна!

З Днем Української Державності!

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Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

Привітання з Днем Української Державності 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, що сьогодні, 15 липня, в Україні також святкують День українських миротворців. З цієї нагоди ми підготували теплі привітання у картинках і словах.

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Бажаю, попри труднощі та проблеми, кожному українцю успіхів та процвітання. Тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо збудувати сильну європейську державу. З Днем Української Державності!

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Цінуємо те, за що боролися наші предки, пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Кожного українця – з його святом, з Днем Української Державності!

Привітання з Днем Української Державності 2025 / Колаж LifeStyle24

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Україно моя солов'їна,

Народились ми у твоїх казках,

Твоя мудрість в вишневих перлинах

Процвітає, мов маки в полях!

Я для тебе від серця найкращі

Заспіваю чарівні пісні,

І нехай, наче квітка зростає,

Слава й гордість твоєї душі!

***

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить –

Дніпро до моря лине, –

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.