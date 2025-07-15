У цей день наші предки працювали на городі. Про заборони й прикмети на 15 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого

Він був онуком святої княгині Ольги та сином князя Святослава Ігорьовича. Свою політичну кар'єру Володимир розпочав з правління у Новгороді. У 980 році він став київським князем, а вже наступного року здобув перемогу над польським правителем Мешком I. Та найголовнішою подією життя Володимира стало запровадження християнства на Русі. Після походу на Херсонес у Криму правитель одружився з візантійською принцесою Анною та охрестився. Після цього князь повернувся до Києва, зруйнував язичницьких ідолів та наказав киянам також прийняти Таїнство Хрещення. Відомо, що Володимир Великий будував церкви, школи та лікарні, дбав про бідних і запроваджував нову християнську мораль у суспільстві. Він помер у 1015 році, а його тіло поховало у Десятинній церкві в Києві.

Що не можна робити?

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна переїжджати, бо тоді привабите негатив у життя.

Народні прикмети

Якщо почуєте грім, то очікуйте негоди.

Якщо надворі туманно, то скоро буде спекотно.

Якщо почуєте спів птахів, то осінь прийде рано.

Якщо на вулиці сонячно, то серпень буде сухим.

Що ще відзначають?

День Української Державності. Його щорічно відзначають 15 липня разом з Днем хрещення Київської Русі. Це свято заснували у 2021 році, згідно з указом Президента України Володимира Зеленського. У цей день заведено згадувати історію нашої держави: від часів хрещення Київської Русі до сучасності.