Оригінальні привітання до Дня вчителя 2025: вірші, які проймають до сліз
- 5 жовтня учні вітають вчителів з професійним святом, дякуючи за їхню роботу.
- LifeStyle24 підготував зворушливі вірші для вчителів, які можна надіслати їм у цей день.
Вже завтра, 5 жовтня, учні вітатимуть улюблених вчителів з їхнім професійним святом. У цей день варто подякувати педагогам за роботу та з усього серця побажати їм найкращого.
LifeStyle24 підготував зворушливі привітання до Дня вчителя, які проймають до сліз. Ці вірші й картинки варто надіслати 5 жовтня своїм рідним педагогам.
День вчителя 2025: які вірші проймають до сліз?
Сяє вдалині вогник у вікні,
Мов ясна зоря, сходить над селом.
Бачиться мені, віриться мені:
Вчителька моя й досі за столом.
Зошити свої дітвора здала –
То вразливих душ повісті малі.
Двійка школяра, горе школяра
Зморшкою лягли на її чолі.
А з вікна пливе золотий пилок,
Сонячним струмком сяє в темноті.
Вчителько моя, скільки помилок
Виправили ви в кожному житті!
Нам ростить міста й хліб на цілині,
Вам – навчать дітей і радіть за них:
Прийдуть восени, підуть навесні
По шляхах космічних, по шляхах земних.
***
Вже пригріло сонечко золоте,
Квітами барвистими луг цвіте:
І кущі горицвіту, й сон-трава,
І фіалка-зіронька польова.
Цілий оберемок їх нарвемо.
І вінок-веселочку сплетемо.
Принесем віночок той у свій клас,
Подаруєм вчительці:
– Це для вас!
І за те, що учите нас добру,
І за те, що любите дітвору.
***
Так схожа на матусю учителька моя,
Така ж привітна і така ласкава,
Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я,
Вона країни знань зоря яскрава!
І світить нам, і гріє, і розуму навча,
Ми всі її любов'ю обігріті,
І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча –
Бо ми для неї найдорожчі в світі.
Моя учителько, спасибі, що ти є,
Життя шкільне з тобою сонячним стає,
У юнім серці ти, як зірка золота,
Моя учителько, любов моя свята.
Панує в класі тиша, коли говориш ти,
Бо, як струмочок, ллється твоя мова,
І хочеться летіти в незвідані світи,
Де нас чекає доля барвінкова,
Спасибі тобі, рідна, за серце золоте,
За мудрість, за турботу і терпіння,
Посіяне тобою любов'ю проросте,
Бо сходи ті із доброго насіння.
***
Як мати до діток,
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!
У світі єдина,
У серці одна —
Учителька перша моя!
***
Наша перша вчителько, дякуємо вам!
Що навчили грамоті й чарівним словам,
Що писати вчили нас й рахувати теж,
Ми за це вам дякуєм щиро і без меж!
І за те, що вчили нас досягать мети,
Працювати, вчитися, гідно в світ іти,
Міркувати, думати спонукали нас
І здружить зуміли наш веселий клас.
***
Якщо б не було вчителя,
То і не було б, напевно,
Ні поета, ні мислителя,
Ні Шекспіра, ні Коперника.
І понині б, напевно,
Якщо б не було вчителя,
Не відкриті Америки
Залишалися не відкритими.
І не бути б нам Икарами,
Ніколи б не злетіли в небо ми,
Якщо б у нас його стараньями
Крила вирощені не були.
Без його б доброго серця
Не був світ такий дивний.
Тому нам дуже дорого
Ім'я нашого вчителя!
***
Вчителі, вчителі,
Професії немає добрішої!
Стоїте твердо біля керма,
Відкривши дитині двері.
Вчитель – найвірніший друг,
Не видасть, не зрадить;
А якщо щось станеться раптом,
Він подасть руку всім.
О, як відважна ця праця:
Задираки, пустуни.
Деколи в очі вперто брешуть.
Ви повинні їх зрозуміти.
Вчителі, вчителі.
Професії немає добрішої!
Стоїте твердо біля керма,
Відкривши дитині двері.
