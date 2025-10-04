Оригинальные поздравления ко Дню учителя 2025: стихи, которые пронизывают до слез
- 5 октября ученики поздравляют учителей с профессиональным праздником, благодаря за их работу.
- LifeStyle24 подготовил трогательные стихи для учителей, которые можно отправить им в этот день.
Уже завтра, 5 октября, ученики будут поздравлять любимых учителей с их профессиональным праздником. В этот день стоит поблагодарить педагогов за работу и от всего сердца пожелать им самого лучшего.
LifeStyle24 подготовил трогательные поздравления ко Дню учителя, которые пронизывают до слез. Эти стихи и картинки стоит отправить 5 октября своим родным педагогам.
Интересно Профессионального роста и благодарных учеников: поздравления с Днем учителя в картинках и словах
День учителя 2025: какие стихи пронизывают до слез?
Сяє вдалині вогник у вікні,
Мов ясна зоря, сходить над селом.
Бачиться мені, віриться мені:
Вчителька моя й досі за столом.
Зошити свої дітвора здала –
То вразливих душ повісті малі.
Двійка школяра, горе школяра
Зморшкою лягли на її чолі.
А з вікна пливе золотий пилок,
Сонячним струмком сяє в темноті.
Вчителько моя, скільки помилок
Виправили ви в кожному житті!
Нам ростить міста й хліб на цілині,
Вам – навчать дітей і радіть за них:
Прийдуть восени, підуть навесні
По шляхах космічних, по шляхах земних.
***
Вже пригріло сонечко золоте,
Квітами барвистими луг цвіте:
І кущі горицвіту, й сон-трава,
І фіалка-зіронька польова.
Цілий оберемок їх нарвемо.
І вінок-веселочку сплетемо.
Принесем віночок той у свій клас,
Подаруєм вчительці:
– Це для вас!
І за те, що учите нас добру,
І за те, що любите дітвору.
***
Так схожа на матусю учителька моя,
Така ж привітна і така ласкава,
Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я,
Вона країни знань зоря яскрава!
І світить нам, і гріє, і розуму навча,
Ми всі її любов'ю обігріті,
І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча –
Бо ми для неї найдорожчі в світі.
Моя учителько, спасибі, що ти є,
Життя шкільне з тобою сонячним стає,
У юнім серці ти, як зірка золота,
Моя учителько, любов моя свята.
Панує в класі тиша, коли говориш ти,
Бо, як струмочок, ллється твоя мова,
І хочеться летіти в незвідані світи,
Де нас чекає доля барвінкова,
Спасибі тобі, рідна, за серце золоте,
За мудрість, за турботу і терпіння,
Посіяне тобою любов'ю проросте,
Бо сходи ті із доброго насіння.
***
Як мати до діток,
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!
У світі єдина,
У серці одна —
Учителька перша моя!
***
Наша перша вчителько, дякуємо вам!
Що навчили грамоті й чарівним словам,
Що писати вчили нас й рахувати теж,
Ми за це вам дякуєм щиро і без меж!
І за те, що вчили нас досягать мети,
Працювати, вчитися, гідно в світ іти,
Міркувати, думати спонукали нас
І здружить зуміли наш веселий клас.
***
Якщо б не було вчителя,
То і не було б, напевно,
Ні поета, ні мислителя,
Ні Шекспіра, ні Коперника.
І понині б, напевно,
Якщо б не було вчителя,
Не відкриті Америки
Залишалися не відкритими.
І не бути б нам Икарами,
Ніколи б не злетіли в небо ми,
Якщо б у нас його стараньями
Крила вирощені не були.
Без його б доброго серця
Не був світ такий дивний.
Тому нам дуже дорого
Ім'я нашого вчителя!
***
Вчителі, вчителі,
Професії немає добрішої!
Стоїте твердо біля керма,
Відкривши дитині двері.
Вчитель – найвірніший друг,
Не видасть, не зрадить;
А якщо щось станеться раптом,
Він подасть руку всім.
О, як відважна ця праця:
Задираки, пустуни.
Деколи в очі вперто брешуть.
Ви повинні їх зрозуміти.
Вчителі, вчителі.
Професії немає добрішої!
Стоїте твердо біля керма,
Відкривши дитині двері.
Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".