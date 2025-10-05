Укр Рус
З професійним святом: найкращі привітання для першої вчительки у листівках і словах
5 жовтня, 00:10
З професійним святом: найкращі привітання для першої вчительки у листівках і словах

Влада Пономарьова
Основні тези
  • В Україні сьогодні святкують День вчителя, зокрема вітають перших вчителів за їхній вклад у навчання.
  • LifeStyle24 підготував різноманітні привітання для першої вчительки у вигляді картинок, прозі та віршах.

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні відзначатимуть День вчителя. На особливі побажання заслуговують перші вчителі, які подарували жагу до знань кожному з нас.

LifeStyle24 зібрав щирі привітання для першої вчительки у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці святкові побажання першим вчителькам і подякуйте їм за отримані знання.

Як привітати першу вчительку у картинках, прозі й віршах?

Зі святом, дорога наша перша вчителька! Хочеться побажати вам успіхів і багато вдалих робочих днів! Нехай учні радують вас хорошими знаннями, зразковою поведінкою і щирими усмішками! Бажаю вам відмінної заробітної плати й задоволення від роботи!

***
Дорога перша вчителька, зі святом вас! З Днем учителя! Нехай доля вас обдарує щедрими дарами за душевну чуйність, мудрість і доброту! Нехай у вас буде море вогню і натхнення справлятися з янголятами, прищеплюючи їм здорові звички й мудрі правила. Здоров'я вам і сил!

Привітання до Дня вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Як сонце до квіток, 
Горнулась до класу вона. 
І гарна, і люба, 
І мила, і тиха 
Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея, 
Миліша, ніж мрія, 
Світліша від сонця вона!
У світі єдина, 
У серці одна – 
Учителька перша моя!

***
Перша вчителько, 
Уклін наш вам до землі, 
Хай прекрасні будуть дні, 
Хай минуть вас злі,
На важкій шкільний ви ниві 
Кожен день в труді, 
Будьте завжди ви щасливі, 
В радості живіть!

Привітання для першої вчительки 2025 / Колаж LifeStyle24

*** 
Є професія у світі – 
Серце віддавати дітям! 
Серце вчителя безкрає, 
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани. 
Так, любові й пошани 
За роботу непросту 
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння 
Передати нам уміння. 
А за працю ваші діти 
Щиро вам дарують квіти!

***
Нашу прекрасну і незабутню першу вчительку вітаємо з Днем вчителя! Ви провели нас у доросле життя, підтримуючи перші невмілі кроки в пізнанні та учнівській праці. Бажаємо вам процвітання, визнання та глибокої поваги. Відмінного здоров'я, гарного настрою, успіху і радості!

Привітання до Дня вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Вітаємо вас з Днем вчителя. Знаємо, що попереду ще один складний навчальний рік, тому бажаємо великого терпіння. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч і не покинемо у складні моменти.

***
Для мене, вчителю, ти сонця цвіт. 
Перед ім'ям твоїм – у поклоні. 
Ти нас, малих, вела у дивосвіт 
І зігрівали нас твої долоні. 
Ти завжди світла й доброю була 
І всі роки вела дітей за руку. 
В житті сама багато досягла 
І нас вела у казку і в науку. 
Уклін тобі до самої землі, 
Що нам до знань дорогу освітила. 
Нам тільки десять, кажуть ще малі, 
Та кожна вже дитина зрозуміла, 
Що вчитель – це людина доброти 
І мудрості, яка дала нам крила. 
Ти нас за наші витівки прости, 
Учителько, найкраща, світла, мила.

*** 
Хай доля дарує вам років багато, 
Відпустить здоров'я міцного й добра, 
Хай повниться ласкою рідна вам хата, 
І багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить вам кожна година, 
Від горя хоронить молитва свята, 
Хай щастям квітує життєва стежина 
На многі і благі майбутні літа.

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".