З професійним святом: найкращі привітання для першої вчительки у листівках і словах
- В Україні сьогодні святкують День вчителя, зокрема вітають перших вчителів за їхній вклад у навчання.
- LifeStyle24 підготував різноманітні привітання для першої вчительки у вигляді картинок, прозі та віршах.
Сьогодні, 5 жовтня, в Україні відзначатимуть День вчителя. На особливі побажання заслуговують перші вчителі, які подарували жагу до знань кожному з нас.
LifeStyle24 зібрав щирі привітання для першої вчительки у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці святкові побажання першим вчителькам і подякуйте їм за отримані знання.
Як привітати першу вчительку у картинках, прозі й віршах?
Зі святом, дорога наша перша вчителька! Хочеться побажати вам успіхів і багато вдалих робочих днів! Нехай учні радують вас хорошими знаннями, зразковою поведінкою і щирими усмішками! Бажаю вам відмінної заробітної плати й задоволення від роботи!
***
Дорога перша вчителька, зі святом вас! З Днем учителя! Нехай доля вас обдарує щедрими дарами за душевну чуйність, мудрість і доброту! Нехай у вас буде море вогню і натхнення справлятися з янголятами, прищеплюючи їм здорові звички й мудрі правила. Здоров'я вам і сил!
***
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!
У світі єдина,
У серці одна –
Учителька перша моя!
***
Перша вчителько,
Уклін наш вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
***
Є професія у світі –
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так, любові й пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю ваші діти
Щиро вам дарують квіти!
***
Нашу прекрасну і незабутню першу вчительку вітаємо з Днем вчителя! Ви провели нас у доросле життя, підтримуючи перші невмілі кроки в пізнанні та учнівській праці. Бажаємо вам процвітання, визнання та глибокої поваги. Відмінного здоров'я, гарного настрою, успіху і радості!
***
Вітаємо вас з Днем вчителя. Знаємо, що попереду ще один складний навчальний рік, тому бажаємо великого терпіння. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч і не покинемо у складні моменти.
***
Для мене, вчителю, ти сонця цвіт.
Перед ім'ям твоїм – у поклоні.
Ти нас, малих, вела у дивосвіт
І зігрівали нас твої долоні.
Ти завжди світла й доброю була
І всі роки вела дітей за руку.
В житті сама багато досягла
І нас вела у казку і в науку.
Уклін тобі до самої землі,
Що нам до знань дорогу освітила.
Нам тільки десять, кажуть ще малі,
Та кожна вже дитина зрозуміла,
Що вчитель – це людина доброти
І мудрості, яка дала нам крила.
Ти нас за наші витівки прости,
Учителько, найкраща, світла, мила.
***
Хай доля дарує вам років багато,
Відпустить здоров'я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідна вам хата,
І багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многі і благі майбутні літа.
Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".