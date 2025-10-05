Укр Рус
5 октября, 00:10
4

С профессиональным праздником: лучшие поздравления для первой учительницы в открытках и словах

Влада Пономарева
Основні тези
  • В Украине сегодня празднуют День учителя, в частности поздравляют первых учителей за их вклад в обучение.
  • LifeStyle24 подготовил разнообразные поздравления для первой учительницы в виде картинок, прозе и стихах.

Сегодня, 5 октября, в Украине будут отмечать День учителя. Особых пожеланий заслуживают первые учителя, которые подарили жажду знаний каждому из нас.

LifeStyle24 собрал искренние поздравления для первой учительницы в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти праздничные пожелания первым учительницам и поблагодарите их за полученные знания.

Как поздравить первую учительницу в картинках, прозе и стихах?

С праздником, дорогая наша первая учительница! Хочется пожелать вам успехов и много удачных рабочих дней! Пусть ученики радуют вас хорошими знаниями, образцовым поведением и искренними улыбками! Желаю вам отличной заработной платы и удовольствия от работы!

***
Дорогая первая учительница, с праздником вас! С Днем учителя! Пусть судьба вас одарит щедрыми дарами за душевную чуткость, мудрость и доброту! Пусть у вас будет море огня и вдохновения справляться с ангелочками, прививая им здоровые привычки и мудрые правила. Здоровья вам и сил!

Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***
Як сонце до квіток, 
Горнулась до класу вона. 
І гарна, і люба, 
І мила, і тиха 
Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея, 
Миліша, ніж мрія, 
Світліша від сонця вона!
У світі єдина, 
У серці одна – 
Учителька перша моя!

***
Перша вчителько, 
Уклін наш вам до землі, 
Хай прекрасні будуть дні, 
Хай минуть вас злі,
На важкій шкільний ви ниві 
Кожен день в труді, 
Будьте завжди ви щасливі, 
В радості живіть!

Поздравление для первой учительницы 2025 / Коллаж LifeStyle24

*** 
Є професія у світі – 
Серце віддавати дітям! 
Серце вчителя безкрає, 
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани. 
Так, любові й пошани 
За роботу непросту 
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння 
Передати нам уміння. 
А за працю ваші діти 
Щиро вам дарують квіти!

***
Нашу прекрасную и незабываемую первую учительницу поздравляем с Днем учителя! Вы провели нас во взрослую жизнь, поддерживая первые неумелые шаги в познании и ученическом труде. Желаем вам процветания, признания и глубокого уважения. Отличного здоровья, хорошего настроения, успеха и радости!

Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***
Поздравляем вас с Днем учителя. Знаем, что впереди еще один сложный учебный год, поэтому желаем большого терпения. Помните, что мы всегда будем рядом и не покинем в сложные моменты.

***
Для мене, вчителю, ти сонця цвіт. 
Перед ім'ям твоїм – у поклоні. 
Ти нас, малих, вела у дивосвіт 
І зігрівали нас твої долоні. 
Ти завжди світла й доброю була 
І всі роки вела дітей за руку. 
В житті сама багато досягла 
І нас вела у казку і в науку. 
Уклін тобі до самої землі, 
Що нам до знань дорогу освітила. 
Нам тільки десять, кажуть ще малі, 
Та кожна вже дитина зрозуміла, 
Що вчитель – це людина доброти 
І мудрості, яка дала нам крила. 
Ти нас за наші витівки прости, 
Учителько, найкраща, світла, мила.

*** 
Хай доля дарує вам років багато, 
Відпустить здоров'я міцного й добра, 
Хай повниться ласкою рідна вам хата, 
І багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить вам кожна година, 
Від горя хоронить молитва свята, 
Хай щастям квітує життєва стежина 
На многі і благі майбутні літа.

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".