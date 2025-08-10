Щороку у другу неділю серпня відзначають День працівників ветеринарної медицини в Україні. Цьогоріч це свято припадає на 10 серпня.

Його встановили у 2001 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Головна мета свята – вшанувати внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного добробуту, пише LifeStyle24.

З нагоди Дня ветеринара наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які працюють у цій сфері.

День ветеринара 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Улюблений лікар ветеринарний,

Сьогодні свято, усміхнись,

Твій славимо внесок гуманітарний,

Тобі невідома користь,

Адже життя братів наших менших,

Готовий рятувати ти знов і знов,

Страждання стражденних зменшивши,

Ти множиш віру і любов.

***

У цей день, хоч і трохи,

Але я хочу вам сказати,

Що будь-якого ви хворого

Просто покликані рятувати.

Всі тварини прекрасні,

Але бувають і хворі,

Створив Бог не марно

Ваші руки золоті.

Нехай воздасться вам сторицею

За прекрасні діла,

Від всіх звірят, що вилікували,

Повага і хвала!

***

Сьогодні ми відзначаємо День ветеринара, і я хочу висловити вам свою щиру подяку за вашу важливу та благородну роботу. Ви справжні герої, які несуть допомогу і надію кожен день. Ваша професійна майстерність та величезна любов до тварин робить цей світ кращим і безпечнішим для нас, людей, і наших улюбленців. Бажаю вам величезного щастя, невичерпного запасу енергії та міцного здоров'я!

***

Сьогодні, у День ветеринара, хочу висловити вам щирі вітання та величезну подяку за вашу невтомну працю та безмежну любов до тварин. Ваша готовність допомагати та турбота про здоров'я і добробут наших улюбленців – це справжнє добро, яке неоціненно цінується у нашому світі. Бажаю вам міцного здоров'я, віри в себе та великих досягнень у вашій благородній справі!

Зазначимо, днями наша редакція писала про інші свята серпня 2025 року.

***

З Днем ветеринара я вас вітаю,

Від щирого серця щастя бажаю!

Поспішаєте до пухнастиків завжди,

Свою радість і зцілення нести.

Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,

Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.

Ми вам вдячні за ваше тепло,

За вмілі руки та серця добро!

***

Бути ветеринаром – це покликання,

Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,

Для вас сьогодні щирі побажання,

Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.

Нехай робота приносить вам натхнення,

Здоров'я міцного зичимо вам від душі,

Уміння, таланту і терпіння,

Нехай завжди збуваються мрії всі.

***

У цей прекрасний день хочу відзначити вашу неперевершену працю, шановні ветеринари. Ви справжні захисники наших улюблених тварин, які несуть любов, турботу та професійну допомогу кожен день. Ваша робота – це велике добро, яке змінює життя на краще. Бажаю вам незгасної мотивації, величезних досягнень та постійної радості від вашої благородної місії!

***

Ветеринари – це ті, хто не тільки володіє великими знаннями та навичками, а й має неймовірну любов до тварин. Цього дня хочу відзначити вашу неперевершену працю, яка дозволяє зберігати здоров'я та життя наших улюбленців. Бажаю вам невичерпної енергії, творчого натхнення та великих успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай кожен день принесе вам нові виклики та нагороди!