З Днем ветеринара України 2025: найкращі привітання у картинках і словах
- День ветеринара в Україні відзначають щороку у другу неділю серпня, цьогоріч це 10 серпня.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі та віршах для працівників ветеринарної медицини.
Щороку у другу неділю серпня відзначають День працівників ветеринарної медицини в Україні. Цьогоріч це свято припадає на 10 серпня.
Його встановили у 2001 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Головна мета свята – вшанувати внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного добробуту, пише LifeStyle24.
З нагоди Дня ветеринара наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які працюють у цій сфері.
День ветеринара 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Улюблений лікар ветеринарний,
Сьогодні свято, усміхнись,
Твій славимо внесок гуманітарний,
Тобі невідома користь,
Адже життя братів наших менших,
Готовий рятувати ти знов і знов,
Страждання стражденних зменшивши,
Ти множиш віру і любов.
***
У цей день, хоч і трохи,
Але я хочу вам сказати,
Що будь-якого ви хворого
Просто покликані рятувати.
Всі тварини прекрасні,
Але бувають і хворі,
Створив Бог не марно
Ваші руки золоті.
Нехай воздасться вам сторицею
За прекрасні діла,
Від всіх звірят, що вилікували,
Повага і хвала!
***
Сьогодні ми відзначаємо День ветеринара, і я хочу висловити вам свою щиру подяку за вашу важливу та благородну роботу. Ви справжні герої, які несуть допомогу і надію кожен день. Ваша професійна майстерність та величезна любов до тварин робить цей світ кращим і безпечнішим для нас, людей, і наших улюбленців. Бажаю вам величезного щастя, невичерпного запасу енергії та міцного здоров'я!
***
Сьогодні, у День ветеринара, хочу висловити вам щирі вітання та величезну подяку за вашу невтомну працю та безмежну любов до тварин. Ваша готовність допомагати та турбота про здоров'я і добробут наших улюбленців – це справжнє добро, яке неоціненно цінується у нашому світі. Бажаю вам міцного здоров'я, віри в себе та великих досягнень у вашій благородній справі!
***
З Днем ветеринара я вас вітаю,
Від щирого серця щастя бажаю!
Поспішаєте до пухнастиків завжди,
Свою радість і зцілення нести.
Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,
Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.
Ми вам вдячні за ваше тепло,
За вмілі руки та серця добро!
***
Бути ветеринаром – це покликання,
Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,
Для вас сьогодні щирі побажання,
Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.
Нехай робота приносить вам натхнення,
Здоров'я міцного зичимо вам від душі,
Уміння, таланту і терпіння,
Нехай завжди збуваються мрії всі.
***
У цей прекрасний день хочу відзначити вашу неперевершену працю, шановні ветеринари. Ви справжні захисники наших улюблених тварин, які несуть любов, турботу та професійну допомогу кожен день. Ваша робота – це велике добро, яке змінює життя на краще. Бажаю вам незгасної мотивації, величезних досягнень та постійної радості від вашої благородної місії!
***
Ветеринари – це ті, хто не тільки володіє великими знаннями та навичками, а й має неймовірну любов до тварин. Цього дня хочу відзначити вашу неперевершену працю, яка дозволяє зберігати здоров'я та життя наших улюбленців. Бажаю вам невичерпної енергії, творчого натхнення та великих успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай кожен день принесе вам нові виклики та нагороди!