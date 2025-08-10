С Днем ветеринара Украины 2025: лучшие поздравления в картинках и словах
- День ветеринара в Украине отмечают ежегодно во второе воскресенье августа, в этом году это 10 августа.
- Редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах для работников ветеринарной медицины.
Ежегодно во второе воскресенье августа отмечают День работников ветеринарной медицины в Украине. В этом году этот праздник приходится на 10 августа.
Его установили в 2001 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы. Главная цель праздника – почтить вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, пишет LifeStyle24.
Смотрите также Не 19 декабря: когда будем праздновать День Святого Николая в 2025 году
По случаю Дня ветеринара наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям, которые работают в этой сфере.
День ветеринара 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Улюблений лікар ветеринарний,
Сьогодні свято, усміхнись,
Твій славимо внесок гуманітарний,
Тобі невідома користь,
Адже життя братів наших менших,
Готовий рятувати ти знов і знов,
Страждання стражденних зменшивши,
Ти множиш віру і любов.
***
У цей день, хоч і трохи,
Але я хочу вам сказати,
Що будь-якого ви хворого
Просто покликані рятувати.
Всі тварини прекрасні,
Але бувають і хворі,
Створив Бог не марно
Ваші руки золоті.
Нехай воздасться вам сторицею
За прекрасні діла,
Від всіх звірят, що вилікували,
Повага і хвала!
***
Сегодня мы отмечаем День ветеринара, и я хочу выразить вам свою искреннюю благодарность за вашу важную и благородную работу. Вы настоящие герои, которые несут помощь и надежду каждый день. Ваше профессиональное мастерство и огромная любовь к животным делает этот мир лучше и безопаснее для нас, людей, и наших любимцев. Желаю вам огромного счастья, неисчерпаемого запаса энергии и крепкого здоровья!
***
Сегодня, в День ветеринара, хочу выразить вам искренние поздравления и огромную благодарность за ваш неутомимый труд и безграничную любовь к животным. Ваша готовность помогать и забота о здоровье и благополучии наших любимцев – это настоящее добро, которое неоценимо ценится в нашем мире. Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и больших достижений в вашем благородном деле!
Отметим, на днях наша редакция писала о других праздниках августа 2025 года.
***
З Днем ветеринара я вас вітаю,
Від щирого серця щастя бажаю!
Поспішаєте до пухнастиків завжди,
Свою радість і зцілення нести.
Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,
Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.
Ми вам вдячні за ваше тепло,
За вмілі руки та серця добро!
***
Бути ветеринаром – це покликання,
Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,
Для вас сьогодні щирі побажання,
Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.
Нехай робота приносить вам натхнення,
Здоров'я міцного зичимо вам від душі,
Уміння, таланту і терпіння,
Нехай завжди збуваються мрії всі.
***
В этот прекрасный день хочу отметить ваш непревзойденный труд, уважаемые ветеринары. Вы настоящие защитники наших любимых животных, которые несут любовь, заботу и профессиональную помощь каждый день. Ваша работа – это большое добро, которое меняет жизнь к лучшему. Желаю вам неугасающей мотивации, огромных достижений и постоянной радости от вашей благородной миссии!
***
Ветеринары – это те, кто не только обладает большими знаниями и навыками, но и имеет невероятную любовь к животным. В этот день хочу отметить ваш непревзойденный труд, который позволяет сохранять здоровье и жизнь наших любимцев. Желаю вам неисчерпаемой энергии, творческого вдохновения и больших успехов во всех ваших начинаниях. Пусть каждый день принесет вам новые вызовы и награды!