Ежегодно во второе воскресенье августа отмечают День работников ветеринарной медицины в Украине. В этом году этот праздник приходится на 10 августа.

Его установили в 2001 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы. Главная цель праздника – почтить вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, пишет LifeStyle24.

По случаю Дня ветеринара наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям, которые работают в этой сфере.

День ветеринара 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Улюблений лікар ветеринарний,

Сьогодні свято, усміхнись,

Твій славимо внесок гуманітарний,

Тобі невідома користь,

Адже життя братів наших менших,

Готовий рятувати ти знов і знов,

Страждання стражденних зменшивши,

Ти множиш віру і любов.

***

У цей день, хоч і трохи,

Але я хочу вам сказати,

Що будь-якого ви хворого

Просто покликані рятувати.

Всі тварини прекрасні,

Але бувають і хворі,

Створив Бог не марно

Ваші руки золоті.

Нехай воздасться вам сторицею

За прекрасні діла,

Від всіх звірят, що вилікували,

Повага і хвала!

***

Сегодня мы отмечаем День ветеринара, и я хочу выразить вам свою искреннюю благодарность за вашу важную и благородную работу. Вы настоящие герои, которые несут помощь и надежду каждый день. Ваше профессиональное мастерство и огромная любовь к животным делает этот мир лучше и безопаснее для нас, людей, и наших любимцев. Желаю вам огромного счастья, неисчерпаемого запаса энергии и крепкого здоровья!

***

Сегодня, в День ветеринара, хочу выразить вам искренние поздравления и огромную благодарность за ваш неутомимый труд и безграничную любовь к животным. Ваша готовность помогать и забота о здоровье и благополучии наших любимцев – это настоящее добро, которое неоценимо ценится в нашем мире. Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и больших достижений в вашем благородном деле!

***

З Днем ветеринара я вас вітаю,

Від щирого серця щастя бажаю!

Поспішаєте до пухнастиків завжди,

Свою радість і зцілення нести.

Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,

Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.

Ми вам вдячні за ваше тепло,

За вмілі руки та серця добро!

***

Бути ветеринаром – це покликання,

Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,

Для вас сьогодні щирі побажання,

Дай Боже, щоб вам завжди у всьому везло.

Нехай робота приносить вам натхнення,

Здоров'я міцного зичимо вам від душі,

Уміння, таланту і терпіння,

Нехай завжди збуваються мрії всі.

***

В этот прекрасный день хочу отметить ваш непревзойденный труд, уважаемые ветеринары. Вы настоящие защитники наших любимых животных, которые несут любовь, заботу и профессиональную помощь каждый день. Ваша работа – это большое добро, которое меняет жизнь к лучшему. Желаю вам неугасающей мотивации, огромных достижений и постоянной радости от вашей благородной миссии!

***

Ветеринары – это те, кто не только обладает большими знаниями и навыками, но и имеет невероятную любовь к животным. В этот день хочу отметить ваш непревзойденный труд, который позволяет сохранять здоровье и жизнь наших любимцев. Желаю вам неисчерпаемой энергии, творческого вдохновения и больших успехов во всех ваших начинаниях. Пусть каждый день принесет вам новые вызовы и награды!