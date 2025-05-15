Стала опорою в найтемніші часи, – психологиня про те, чим є вишиванка для кожного українця

Коли звичний нам світ тріщить по швах, ми тримаємося за те, що витримало століття. За традиції, за відчуття приналежності до народу та за наше коріння.

Сьогодні, 15 травня, українці по всьому світу відзначають День вишиванки. Разом із психологинею "Фонду Маша" Наталією Хоменко LifeStyle 24 пропонує розібратися, як повномасштабна війна пробудила нашу національну ідентичність. І чому вишиванка зараз – це не просто гарна вишита сорочка.

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Війна – це надскладне випробування, адже все, що здавалося стабільним, руйнується. Тоді всередині нас може звучати запитання про власну ідентичність. Методологиня програми "Незламна мама" пояснила, що коли з життя зникає стабільність, а з'являється небезпека, психіці важливо знайти внутрішні та зовнішні опори для підтримки.

У цей момент і з'являється дуже відчутне "я – українка/нець". А ми – українці. І ця колективна ідентичність стає тією самою необхідною нам опорою. Ми відчуваємо себе чимось більшим, ніж просто особистості, ми – частина народу, нації, держави,

– зауважила Наталія Хоменко.

Це усвідомлення змушує повертатися до свого: до української мови, стилізованого національного одягу. Ми починаємо досліджувати свій рід, нарешті цікавитися історією власної країни, читати книжки українських класиків. Психологиня зазначила, що таким чином саме національна ідентичність стає незмінною опорою в стані стресу.

Це відчуття з'являється у серці та усвідомлюється розумом. Однак важливим є і зовнішнє підкріплення.



Яворівська вишиванка / Фото з пінтересту

"Дякуючи нашим предкам ми маємо символи, що передаються вже багато століть від прабабусь та прадідусів до дочок, синів, згодом – до онуків, правнуків. Це наша мова, герб, прапор та вишивані елементи декору та одягу. Один з найважливіших цих символів – вишиванка. Адже це не просто вишита сорочка, це можливість сказати: "Я – українець" без слів", – додала Хоменко.

Вишиванка – це твір та символ національної ідентичності, в якій поєдналися різноманітні змістовні елементи. Це не лише сорочка, а оберіг, подарунок, код нації. Він визначає приналежність людини до роду, області й цілої держави.

Нагадаємо, що кожен елемент вишитої сорочки присутній на вбранні не просто так. Різні кольори та символи мають різні значення – від оберегів до знаків сімейного щастя та добробуту.

Підсумовуючи, саме тому 15 травня українці знову й знову одягають вишиванку. Не тому, що це формальність. Це викликано глибокою потребою нагадати світові про існування та життя України.