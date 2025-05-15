Цей національний одяг українці одягають не лише на свята, але й у будні дні. Про значення кольорів і символів вишиванки – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Як виглядали вишиванки наших предків: фото старовинних сорочок, які ви точно не бачили

Значення кольорів на вишиванці

Білий колір у вишиванці нерідко використовують і для створення візерунків, адже той символізує духовну чистоту, життєву силу, енергію та світло. Вважається, що він має також захисну силу та здатний оберігати від зла, поганих думок, нещасть та хвороб.

Водночас червоний колір можна назвати одним із найулюбленіших і найпоширеніших у народній вишивці. Він уособлює пристрасть і любов та має потужну енергетику. Червоний заряджає силою й також може захистити від негараздів. Це колір символізує чоловіче начало й доволі часто асоціюється із кров'ю українських воїнів, що віддали життя за свою землю.

Жовтий колір уособлює Сонце, небесний вогонь і багатство. Хоч він не домінує в орнаментах, проте яскраво підкреслює інші кольори вишивки.

Що означають кольори вишиванки / Фото Freepik

Чорний колір досить часто використовували наші предки для створення вишиванки. Зокрема, для Борщівської вишивки. Чорний зазвичай сприймають як символ скорботи, розлуки чи смерті, адже цей колір пов'язують із поховальними обрядами. Проте в українській вишивці чорний також означає мудрість, землю, родючість і добробут.

Синій колір, особливо в поєднанні з червоним, символізує єдність Води й Вогню, жіночого й чоловічого начал. Він асоціюється з ніжністю, гармонією, жіночністю та внутрішньою глибиною.

Зелений колір символізує весну, оновлення і зростання. Для наших предків він також асоціювався зі здоров'ям і силою.

Значення символів на вишиванці

У давнину люди особливо шанували природу, тому зображували різні стихії на своїх вишиванках. Зокрема, воду – через хвилясті лінії, Сонце – восьмикутну зірку, а землю – у вигляді ромба. Серед інших символів вишиванки:

Квадрат – достаток і добробут.

Коло – Сонце, вічність та божественна енергія.

Зорі – оберіг від нечистих сил.

Виноград – сімейне щастя.

Калина – любов, краса й материнство.

Червоний мак – оберіг для родини.

Серце – щасливе сімейне життя.

Соняшники – сила, енергія та щастя.

Троянда – любов, краса й жіночність.

Барвінок – вірність і молодість.

Водночас хрест означає поєднання Сонця і Вогню, батьківської й материнської енергетики, чоловічої й жіночої. Вважається, що цей знак здатний захистити від злих духів та нечистої сили. Що цікаво, прямий хрест асоціюється безпосередньо з чоловічою енергією, а косий – з жіночою.