Ці вишиванки є гарним прикладом того, як через голку та нитку можна передати історію та різні емоції народу. Про те, який вигляд мають борщівська та яворівська вишивка – розповідає LifeStyle24.

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Борщівська вишиванка

Борщівська вишиванка походить із Тернопільщини, а саме з околиць міста Борщів. Її можна легко розпізнати завдяки густому чорному орнаменту, який майже повністю вкриває рукави, плечі й середину сорочки. За переказами, звичай створювати таку вишивку виник після татарських набігів. Тоді жінки, які втратили своїх чоловіків, пообіцяли собі носити одяг з чорними візерунками на знак скорботи.

Борщівська вишиванка / Фото Pinterest

Головними ознаками борщівської вишитої сорочки є триярусний орнамент на рукавах і майже повна відсутність білого полотна між узорами. Попри те, що основний колір вишивки це чорний, іноді жінки під час створення малюнку додають ще червоний або зелений для акцентів. Переважно візерунки борщівської вишиванки складаються з геометричних фігур, хрестів, ромбів і стилізованих квітів. Ця вишиванка виглядає досить урочисто, уособлюючи силу й незламність української жінки.

Борщівська вишиванка / Фото Pinterest

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про те, коли буде День вишиванки в Україні у 2025 році.

Яворівська вишиванка

На відміну від борщівської, яворівська вишивка з Львівщини сповнена яскравих барв і легких квіткових мотивів. Цей стиль відзначається наявністю червоного, зеленого, жовтого, помаранчевого та синього кольорів, що гармонійно переплітаються у візерунках.

Яворівська вишиванка / Фото Pinterest

Зазвичай узор складається з дрібних елементів, серед яких "сосонки", "деревця", "кривульки", "кущі", у техніці хрестик і стебнівка. Що цікаво, яскраві орнаменти найчастіше розміщують на рукавах і грудях у вигляді декоративних смуг.

Яворівська вишиванка / Фото Pinterest

Такі сорочки ніби передають весняне пробудження природи й оптимізм, закладений у галицькій культурі.