Здавна вишиванки виконували не лише естетичну функцію, а й слугували оберегами від нечистих сил. Коли люди святкуватимуть день українського вишитого одягу – розповідає LifeStyle24.

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Коли відбудеться День вишиванки у 2025 році

Дата цього свята не залежить від церковного календаря чи інших державних подій. У зв'язку з цим День вишиванки щорічно відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч він припадає на 15 травня.

Що цікаво, організатори свята невипадково обрали будній день для святкування. Це зроблено з метою підкреслити, що вишиванку можна носити не лише на свята, а й у повсякденному житті.

День вишиванки 2025 / Фото Freepik

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші свята травня 2025 року.

Історія і традиції Дня вишиванки

Ідея створення Дня вишиванки з'явилася у 2006 році в Чернівцях. Тоді Леся Воронюк, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ініціювала акцію "Всесвітній день вишиванки" в стінах навчального закладу. Її заклик до одногрупників та викладачів одягнути вишиванки того дня став початком всеукраїнського свята. Перший флешмоб об'єднав лише кілька десятків студентів, але згодом швидко поширився Україною.

Відтоді українці щорічно у третій четвер травня одягають вишиванки на роботу, навчання або прогулянку, щоб підкреслити свою національну ідентичність і популяризувати українську культуру. Крім цього, у цей день традиційно організовують різноманітні флешмоби, акції, ярмарки та лекції. У це свято люди також публікують свої фотографії у вишиванках у соцмережах та діляться родинними історіями, пов'язаними з цим національним атрибутом. Особливо важливим День вишиванки став у часи війни. Так, українці почали ще більше цінувати власну культуру та працювати над її збереженням.