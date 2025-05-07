Издавна вышиванки выполняли не только эстетическую функцию, но и служили оберегами от нечистых сил. Когда люди будут праздновать день украинской вышитой одежды – рассказывает LifeStyle24.

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Когда состоится День вышиванки в 2025 году

Дата этого праздника не зависит от церковного календаря или других государственных событий. В связи с этим День вышиванки ежегодно отмечают в третий четверг мая. В этом году он приходится на 15 мая.

Что интересно, организаторы праздника неслучайно выбрали будний день для празднования. Это сделано с целью подчеркнуть, что вышиванку можно носить не только на праздники, но и в повседневной жизни.

День вышиванки 2025 / Фото Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали о других праздниках мая 2025 года.

История и традиции Дня вышиванки

Идея создания Дня вышиванки появилась в 2006 году в Черновцах. Тогда Леся Воронюк, студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, инициировала акцию "Всемирный день вышиванки" в стенах учебного заведения. Ее призыв к одногруппникам и преподавателям одеть вышиванки в тот день стал началом всеукраинского праздника. Первый флешмоб объединил лишь несколько десятков студентов, но впоследствии быстро распространился по Украине.

С тех пор украинцы ежегодно в третий четверг мая одевают вышиванки на работу, учебу или прогулку, чтобы подчеркнуть свою национальную идентичность и популяризировать украинскую культуру. Кроме этого, в этот день традиционно организуют различные флешмобы, акции, ярмарки и лекции. В этот праздник люди также публикуют свои фотографии в вышиванках в соцсетях и делятся семейными историями, связанными с этим национальным атрибутом. Особенно важным День вышиванки стал во времена войны. Так, украинцы начали еще больше ценить собственную культуру и работать над ее сохранением.